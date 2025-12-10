Fundación la Caixa presenta 'Tres coronas, tres caminos', "puente entre arte y compromiso" en el Polígono Sur de Sevilla

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra (2i), presenta el proyecto social 'Tres coronas, tres caminos', centrado en el Polígono Sur, en un acto celebrado en la Oficina Store de Sierpes. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, y la asociación Entre Amigos han presentado el proyecto 'Tres coronas, tres caminos', una iniciativa artística y social que "une creatividad, tradición y compromiso comunitario" en el barrio de Polígono Sur de Sevilla.

Esta propuesta, desarrollada por los artistas Pepe Yáñez y María Ortega Estepa, invita a descubrir la Navidad desde la mirada de la infancia y la diversidad cultural, informa la citada fundación en una nota de prensa.

El proyecto coincide con dos hitos significativos: el 40º aniversario de Entre Amigos, que desde 1985 trabaja por la dignificación de las condiciones de vida en Polígono Sur, y la participación del director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, como Rey Gaspar en la Cabalgata de Sevilla, "símbolo del camino de ilusión que inspira esta iniciativa".

La propuesta 'Tres coronas, tres caminos' se ha materializado en talleres creativos con niños y niñas del barrio, donde se han elaborado cartas y dibujos dirigidos al Rey Gaspar, reflexionando sobre qué significa la Navidad para ellos. Además, se ha realizado un mural participativo que refleja los deseos y emociones de la comunidad, y que culminará en una instalación artística en la sede de CaixaBank en la calle Sierpes.

Los artistas han trabajado con técnicas textiles, pintura y diseño mural, integrando colores y símbolos que representan la diversidad cultural del barrio. Esta acción social busca generar un espacio de encuentro y expresión, reforzando valores como la ilusión, la esperanza y la solidaridad. De este modo, este proyecto se suma a una trayectoria consolidada: es el sexto año que la oficina Store de CaixaBank en la calle Sierpes acoge una muestra artística con impacto social en Navidad.

En ediciones anteriores, las instalaciones han visibilizado realidades como la Navidad vivida por personas mayores, familias en riesgo de exclusión social, niños con discapacidad, personas privadas de libertad y personas con autismo. Todas estas propuestas han compartido un objetivo común: "generar conciencia y promover la inclusión a través del arte".

COMPROMISO SOCIAL EN POLÍGONO SUR

La Asociación Entre Amigos atiende diariamente a más de 1.000 menores y desarrolla más de 20 proyectos en la zona, centrados en la prevención del absentismo escolar, mediación familiar, actividades extraescolares, protección infantil y apoyo a madres jóvenes.

Su labor, junto al voluntariado de CaixaBank, ha sido clave para la puesta en marcha de esta iniciativa. A través de su red de oficinas, CaixaBank canaliza las ayudas de la Fundación "la Caixa" para dar respuesta a las necesidades sociales más urgentes. En 2024, la entidad apoyó miles de proyectos en colaboración con organizaciones locales, reafirmando su compromiso con la transformación social.