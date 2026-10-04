La Fundación Cajasol recupera el ciclo Letras en Sevilla dedicado a la guerra civil

Programa del ciclo Letras en Sevilla que se desarrollará en la Fundación Cajasol hasta el 8 de octubre bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos'. - FUNDACION CAJASOL

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, la Fundación Cajasol dará la bienvenida a la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, un programa de conferencias, debates, encuentros y proyecciones coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, que se desarrollará hasta el 8 de octubre bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos'. Durante cuatro jornadas, destacados historiadores, escritores, periodistas y responsables públicos participarán en un amplio programa de actividades que convertirá nuevamente a la sede de la Fundación Cajasol en un espacio de reflexión, diálogo y análisis en torno a uno de los episodios más decisivos de la historia contemporánea de España.

"Fiel a la vocación con la que nació este proyecto, la Fundación Cajasol vuelve a abrir sus puertas a un foro de pensamiento y análisis que promueve el intercambio de ideas, el conocimiento y la convivencia a través de la palabra", ha destacado la entidad en una nota. La Fundación tuvo que aplazar la edición a este otoño con el objetivo de "rearmar" el programa. Según los organizadores, el aplazamiento se justificaba por posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y a "presiones" de Podemos.

La decisión se producía después de la renuncia a participar en el programa de varios ponentes, entre ellos el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el escritor David Uclés, entre otros.

Para la jornada inaugural, la programación arrancará con la bienvenida institucional a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto a los coordinadores del ciclo. A continuación, se celebrarán la conferencia de Juan Pablo Fusi sobre la Segunda República, el encuentro 'Mujeres en guerra', con las escritoras Susana Fortes, Ana Romero Galán y Azahara Palomeque, y finalmente, una conversación entre José María Aznar y el periodista Juanma Lamet cerrará las sesiones del lunes.

Durante cuatro jornadas, el ciclo ofrecerá conferencias, mesas de debate, coloquios y proyecciones cinematográficas con el propósito de acercar al público una reflexión plural y rigurosa sobre el legado histórico, político, social y cultural de la Guerra Civil española. Cada jornada estará vertebrada en torno a un eje temático: 'La República', 'El golpe', 'La batalla' y 'El final', reuniendo a algunas de las voces más reconocidas del ámbito académico, periodístico y cultural.

Entre los participantes figuran historiadores como Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Julián Casanova, Fernando del Rey o Gutmaro Gómez Bravo; escritores y periodistas como Ana Pastor, Rubén Amón, Antonio Lucas, Sergio Vila-Sanjuán o Víctor Amela; así como personalidades de la vida pública española como José María Aznar, Manuela Carmena, Alberto Ruiz-Gallardón, Ángel Víctor Torres o Félix Bolaños, entre otros.

El ciclo incluirá además la proyección de cuatro largometrajes vinculados a la Guerra Civil española: Dragón Rapide (1986), de Jaime Camino; Sin novedad en el Alcázar (1940), de Augusto Genina; Mientras dure la guerra (2019), de Alejandro Amenábar; y Rojo y negro (1942), de Carlos Arévalo. Todas las sesiones estarán acompañadas de coloquios abiertos al público, reforzando el carácter participativo que distingue a Letras en Sevilla desde sus inicios.

Las siguientes jornadas tras la de inauguración abordarán cuestiones como la dimensión internacional del conflicto, la memoria histórica, la visión de corresponsales extranjeros sobre España, el diálogo político en torno a la Guerra Civil o su representación en la literatura y el cine. Entre los momentos destacados se encuentran la conversación con el cineasta Alejandro Amenábar, la intervención del general Félix Sanz Roldán o los debates protagonizados por destacados historiadores y representantes de diferentes sensibilidades ideológicas.

Con esta undécima edición, "la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la cultura, el pensamiento crítico y la creación de espacios de encuentro que favorezcan el análisis sereno de los grandes temas de nuestro tiempo, consolidando a Letras en Sevilla como una de las citas culturales y de reflexión más relevantes del panorama nacional". La entrada libre hasta completar aforo. Las sesiones podrán seguirse también en directo a través del canal de YouTube de la Fundación Cajasol.