La Fundación Cajasol traslada a Caixabank su interés por adquirir Torre Sevilla

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha trasladado a la dirección de Caixabank su interés en participar en el proceso de adquisición del complejo Torre Sevilla, que cuenta con un rascacielos de 39 plantas que alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un parking subterráneo.

La entidad que preside Antonio Pulido ha dado este paso, adelantado por la cadena Ser y confirmado a Europa Press por fuentes de la Fundación, tras conocer la intención de Caixabank de poner en venta el complejo Torre Sevilla y después de que haya trascendido una oferta del fondo de inversión Argis por 130 millones de eruos.

La oferta de la Fundación Cajasol persigue garantizar la vinculación con la ciudad del proyecto de Torre Sevilla, convertido ya en uno de los principales símbolos de la capital hispalense, y el futuro desarrollo de la Isla de la Cartuja, donde se ubica.

El rascacielos diseñado por el arquitecto argentino Cesar Pelli tiene 52.000 metros cuadrados, fue inaugurado en 2018 y cuenta actualmente en sus oficinas con empresas EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa.