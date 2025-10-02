Fundación Cruzcampo inicia un nuevo curso con récord de alumnos y reapertura de la Factoría Cruzcampo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cruzcampo, brazo social de HEINEKEN España, ha iniciado un nuevo curso académico que refuerza su impacto social a través de tres programas formativos con itinerarios diferenciados. Así ha iniciado la sexta edición de su programa de becas 'Talento Cruzcampo', que combina formación en cocina, sala, gestión y desarrollo personal. Este año alcanza "un récord histórico de 78 jóvenes matriculados", plazas que se completaron antes de finalizar julio.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el alumnado, procedente de distintas provincias españolas y países, refleja "la diversidad que caracteriza a esta iniciativa". La formación corre a cargo de los profesores de la Escuela de Hostelería de Fundación Cruzcampo, un equipo con más de dos décadas de experiencia que acompaña a los jóvenes en un itinerario eminentemente práctico que se desarrolla en Factoría Cruzcampo, "espacio de formación y cultura cervecera donde cada consumición se convierte en nuevas oportunidades".

Además de Talento Cruzcampo, el próximo 14 de octubre dará comienzo una nueva edición de los cursos trimestrales en colaboración con Cruz Roja, que este año se dividen en dos especialidades: cocina y sala. Con entre 20 y 30 alumnos por promoción, se espera que al cierre del curso académico se hayan formado al menos 60 jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, el 21 de octubre se inaugurará la segunda edición del Curso Superior de Dirección de Empresas de Hostelería, en colaboración con Gastromium y la Cámara de Comercio de Sevilla. Esta formación, de carácter presencial y 132 horas lectivas, se desarrollará hasta marzo de 2026 e incluye contenidos en gestión de talento, dirección financiera, marketing, modelos de negocio, digitalización, interiorismo y sostenibilidad. Está diseñada para directivos y propietarios de negocios hosteleros con experiencia que buscan profesionalizar la gestión de sus empresas, preparar el relevo generacional o consolidar proyectos de expansión.

El curso cuenta con un claustro integrado por "profesionales en activo de referencia en el sector hostelero, la consultoría y la gestión empresarial". Además, ofrece diversas modalidades de becas y descuentos, incluyendo condiciones especiales para miembros de asociaciones del sector, entre otros.