Fundación Descubre organiza dos 'Cafés con Ciencia' para promover la salud mental entre los adolescentes en Sevilla

Imagen de la Jornada 'Café con ciencia' para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. - FUNDACIÓN DESCUBRE

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) - Una treintena de estudiantes de secundaria del IES 'Juan de Mairena', de Mairena del Aljarafe (Sevilla), han tomado en la mañana de este jueves un 'Café con ciencia' para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, efeméride que cada año se celebra el 10 de octubre. La actividad, organizada por la Fundación Descubre y Sevilla TechPark, tiene como objetivo concienciar a los participantes acerca del estado de bienestar emocional, psicológico y social.

Según ha informado la Fundación Descubre en una nota, en este encuentro, celebrado en la Tecnoincubadora Marie Curie, han intervenido dos expertos que llevan años trabajando en estudios centrados en la conexión entre salud física y salud mental y cómo el ejercicio físico y el deporte pueden influir en nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo, el estrés, el sueño y las relaciones sociales.

Por un lado, el profesor Álvaro López Moral, de la Universidad Pablo de Olavide, ha aclarado a los estudiantes qué es el ejercicio físico, qué significa la condición física de una persona y qué es la salud mental, conceptos con los que ha abordado después la relación entre la práctica deportiva y el bienestar psicológico.

Al mismo tiempo, María Claudia Scurtu Tuna, de la Universidad de Sevilla, le ha preguntado al alumnado participante qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos movemos y cómo podemos incorporar la actividad física a nuestra vida cotidiana para cuidar nuestro bienestar. Después, ha abordado el impacto directo de la práctica deportiva y la actividad física sobre el bienestar psicológico, examinando su papel en los estados de ánimo, los niveles de estrés, la calidad del descanso nocturno y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Durante el 'Café con Ciencia', López Moral ha recalcado la importancia que existe entre la conexión cuerpo y mente. "Uno de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, enfermedad crónica que generalmente se asocia con un acontecimiento traumático o también con el consumo de cannabis. Para tratar este tipo de enfermedades mentales, el único tratamiento actualmente es farmacológico".

Además, este joven investigador ha recordado que las principales causas de mortalidad de quienes padecen alguna enfermedad mental son los infartos, arritmias, problemas cardiovasculares y su tiempo de vida se reduce entre 15 o 20 años, todo ello condicionado por una vida sedentaria. Por eso estudiamos y valoramos cómo influye el ejercicio físico en su día a día y cómo impacta en su mejora".

Al mismo tiempo, la investigadora de la Universidad de Sevilla ha realizado varias dinámicas de juego para explicar cómo el ejercicio físico y el deporte pueden influir en nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo, el estrés, el sueño y nuestras relaciones sociales. "En nuestra cabeza tenemos una farmacia interna y el primer transmisor que se activa es la dopamina, conocida como la hormona de la felicidad. o dicho de otro modo, es el premio que recibimos por algo que hemos logrado".

Además, y ante la pregunta de una estudiante sobre cómo ayuda el baile al cerebro, Claudia Scurtu ha detallado qué en este órgano ocurren muchas cosas a la vez cuando nos movemos "Es muy importante incorporar la actividad física a nuestra vida cotidiana para cuidar nuestro bienestar", ha recalcado la investigadora.

DESAYUNAR Y CONOCER

La Fundación Descubre promueve Café con Ciencia en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de la región y el apoyo de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

A lo largo de los próximos meses, la Fundación Descubre realizará otros Cafés temáticos dedicados a los eclipses, a la Generación del 27, a emergencias climáticas, enfermedades crónicas, así como al Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, la Semana de la Ciencia en Andalucía, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día de las Matemáticas, Día Mundial del Medio Ambiente, entre otras efemérides destacadas.

Además, y con el objetivo de llevar la divulgación de la ciencia a más colectivos, se celebrarán cafés en centro de menores, con habitantes de zonas rurales, colectivos desfavorecidos, mayores jubilados y asociaciones de enfermos crónicos.

En este programa de divulgación científica, organizado por la Fundación Descubre desde 2011, un científico andaluz se reúne con un grupo reducido de personas a charlar alrededor de una mesa para tomar al mismo tiempo que conversan de ciencia.

Es un encuentro ameno y distendido, donde el experto desgrana su actividad científica y su trayectoria profesional, cómo es su día a día o sus aficiones, hablando con los participantes en un ambiente alejado del tradicional esquema ponente-asistente