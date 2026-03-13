Fundación Endesa participa en 'Manual de Buenas Prácticas de Alfabetización Energética en Barrios Vulnerables Sevilla'

Presentación del 'Manual de Buenas Prácticas de Alfabetización Energética en Barrios Vulnerables de Sevilla' - FUNDACIÓN ENDESA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hub Empleo Verde en Andalucía, iniciativa impulsada por Fundación Endesa y Konecta Foundation, ha celebrado este viernes en el Salón de Actos de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla la jornada de presentación del 'Manual de Buenas Prácticas de Alfabetización Energética en Barrios Vulnerables de Sevilla', desarrollado en colaboración con Energía Sin Fronteras y con el apoyo del Comisionado del Polígono Sur.

Según ha indicado la fundación en una nota, el programa se enmarca en el compromiso de la Fundación Endesa por "impulsar una transición energética justa y sostenible, y en la misión de Konecta Foundation de promover la empleabilidad y la inclusión social a través de la formación y el desarrollo de competencias".

La apertura institucional del acto ha contado con la participación de Jaime Bretón, Comisionado para el Polígono Sur, Graciela de la Morena, directora general de Konecta Foundation, Marta Tobías, responsable de proyectos de Fundación Endesa en Andalucía y Extremadura, y Joaquín Reina, responsable de Energías Sin Fronteras Sevilla, quienes han subrayado la importancia de "abordar la pobreza energética desde un enfoque social, comunitario y sostenible".

El Manual presentado recoge de forma estructurada la experiencia desarrollada en Polígono Sur para combatir la pobreza energética desde un enfoque comunitario.

El documento explica el contexto de vulnerabilidad del barrio, los objetivos sociales y ambientales del reto y, sobre todo, cómo se llevó a la práctica una intervención concreta con 32 familias a través de tres talleres participativos, donde se trabajó la comprensión real de la factura eléctrica, el ajuste de potencia, las diferencias entre mercado regulado y libre, el acceso al bono social y la adopción de hábitos de ahorro adaptados a la economía doméstica de los hogares.

Según la Fundación se ha diseñado con una metodología "accesible y aplicada, basada en lenguaje claro, ejemplos cotidianos y revisión de casos reales, facilitando que las familias -principalmente madres jóvenes de distintas nacionalidades- ganaran autonomía y seguridad en la gestión de sus suministros".

"Como refuerzo práctico, cada hogar ha recibido un kit de microeficiencia energética con elementos de bajo coste y fácil instalación (bombillas LED, burletes, difusores, programadores y bases con interruptor), permitiendo trasladar los aprendizajes al hogar desde el primer día".

Endesa ha indicado que el proyecto ha generado un impacto "sostenido" con más de 100 personas beneficiadas indirectamente, acompañamiento en la gestión del bono social, la optimización de contratos, y la vinculación de cinco familias a iniciativas de autoconsumo compartido.

El Manual incorpora además las claves metodológicas y recomendaciones necesarias para que este modelo pueda replicarse en otros barrios vulnerables, consolidando una propuesta que conecta inclusión social, derechos energéticos y transición ecológica justa.

UN PROGRAMA PARA TODO ANDALUCÍA

La jornada ha incluido también una mesa redonda bajo el título "De la alfabetización energética al empleo verde: oportunidades desde los barrios vulnerables", en la que han participado Antonio Mengual, director Territorial Fundación Don Bosco, José Juan Bocarando, presidente Comisión Responsabilidad Social Empresarial de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Rafael Valverde, CEO Bonobo Energy, y Joaquín Reina, responsable Fundación Energía Sin Fronteras en Sevilla, quienes han debatido sobre cómo conectar la lucha contra la pobreza energética con la generación de oportunidades formativas y laborales en sectores vinculados a la transición ecológica.

La clausura ha corrido a cargo de Antonio José Ramírez Sierra, delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla de la Junta de Andalucía, quien ha subrayado "la importancia de mejorar la eficiencia energética de los hogares más vulnerables como vía para reducir la pobreza energética y avanzar hacia un modelo energético más sostenible".

En este sentido, ha destacado las nuevas líneas de ayudas impulsadas por la Junta de Andalucía, que permiten financiar hasta el 100 % de actuaciones como la rehabilitación energética de viviendas, la mejora de instalaciones o el desarrollo de autoconsumo, y ha puesto en valor el papel de las entidades sociales y del tercer sector para acercar estos recursos a los barrios y colectivos que más lo necesitan.

Además, ha felicitado a la Fundación Endesa y a Konecta Foundation por esta iniciativa y ha expresado su deseo para que esta presentación tenga repercusión en el barrio y sirva como un punto de inflexión.

Con este Manual de Buenas Prácticas, el Hub Empleo Verde en Andalucía consolida un modelo "replicable que conecta inclusión social, sostenibilidad ambiental y generación de conocimiento, reforzando el papel de las alianzas entre entidades sociales, técnicas y administraciones públicas para combatir la pobreza energética desde una perspectiva estructural y comunitaria".

El programa, que se puso en marcha en Andalucía en enero de 2025, ya ha sensibilizado sobre las oportunidades de empleo verde a más de 1.245 personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado más de 160 itinerarios de empleo y ha logrado la contratación de 53 personas en empleos verdes.

Además, cuenta con más de 290 acuerdos con entidades sociales, empresas, asociaciones empresariales y centros de formación para el desarrollo de itinerarios de inserción de colectivos vulnerables en un sector en pleno crecimiento.

Gracias a la colaboración de entidades sociales, centros formativos y empresas comprometidas con el medio ambiente, el Hub Empleo Verde en Andalucía continúa consolidándose como un referente en la creación de oportunidades reales de empleo verde para jóvenes en situación de vulnerabilidad.