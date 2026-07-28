La Fundación Mezquita de Sevilla celebra la licencia del Centro Cultural Islámico: "Vivimos en un marco jurídico sólido"

Recreación del patio central del centro cultural islámico promovido por Fundación Mezquita de Sevilla, con diseño de Vázquez Consuegra. - FUNDACIÓN MEZQUITA DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mezquita de Sevilla ha celebrado la aprobación, este martes, por parte de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, de la licencia de obras para el Centro Cultural Islámico, una decisión que considera un hito para el desarrollo del proyecto.

En un comunicado, la entidad ha agradecido la labor de las instituciones implicadas por velar para que el procedimiento culminara favorablemente, haciendo prevalecer el cumplimiento de la legalidad frente a las ideológicas. Asimismo, ha subrayado que esta resolución supone un motivo de satisfacción no solo para la Fundación, sino también para el conjunto de la ciudadanía sevillana, al considerar que confirma que "vivimos en un marco jurídico sólido".

"La licencia de obra supone un paso más en este camino, aunque todavía queda buena parte del recorrido por delante", han señalado, al tiempo que han asegurado que continuarán trabajando "con toda la ilusión y la templanza que exige esta responsabilidad".

La Fundación ha reiterado también su voluntad de mantener abierto el diálogo con todos los sevillanos y con sus representantes políticos, "independientemente de su signo", que quieran conocer más de cerca la entidad y el proyecto. Asimismo, ha trasladado a los vecinos del Polígono Sur su compromiso con el desarrollo del barrio y con la convivencia, subrayando que sus puertas "están siempre abiertas".