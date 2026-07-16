Fundación Mezquita de Sevilla pide una reunión a Gavira para presentar el centro islámico proyectado en el Polígono Sur

Responsables de la Fundación Mezquita, junto al arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, en la rueda de prensa ofrecida en Torre Sevilla para informar acerca del centro cultural islámico del Polígono Sur - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los impulsores de la Fundación Mezquita de Sevilla han reconocido este jueves, 16 de julio, que han solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para mostrarle el proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur, que, con rotundidad, ha rechazado esta formación. En este sentido, la pasada semana pidieron la retirada del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo del punto concerniente a la licencia de obras para levantar este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra y que incluye un minarete.

En una rueda de prensa convocada para detallar el proyecto y salir al paso de los últimos episodios, los promotores del mismo han remarcado que las licencias de construcción "se conceden por criterios técnicos y no ideológicos". "Nosotros tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo y lo único que esperamos es que se trate de acuerdo a la ordenación y legalidad vigente, como cualquier otro", ha afirmado Jadiya Martínez, consejera de esta fundación.

Asimismo, los responsables de la citada fundación han denunciado el allanamiento que se produjo hace unos días en la parcela destinada al menciondo centro islámico, que apareció con patas y orejas de cerdos, también restos de sangre, dado que se trata de un animal de consumo prohibido según las leyes islámicas.

Otro punto que han querido desmentir es el de 'prioridad musulmana', puesto que "en ningún momento y en ningún lugar hemos usado tal expresión". Al respecto, han destacado que el plan director incluye la posibilidad de ofrecer atención a la salud "abierto para todos por igual, con atención especial a las necesidades que por los preceptos islámicos alimenticios tienen los musulmanes". "Es un conflicto ficticio que ha sido generado para polarizar a la opinión pública y sacar rédito político".

Asimismo, los impulsores de la mezquitan han rechazado el concepto de islamización de los barrios, que ha sido una de las críticas vertidas por Vox. "Es más, los preceptos islámicos obligan a respetar las leyes y la cultura del país en el que vives. Como musulmanes queremos aportar a la sociedad sevillana, como lo hacen las diversas confesiones minoritarias que ya hay, como mormones, judíos o budistas".

Para esgrimir la convivencia con el resto de la sociedad han puesto como ejemplo la Mezquita Mayor de Granada, "que lleva 23 años abierta en el Albaicín y el barrio no se ha islamizado", y la experiencia propia en Sevilla, "de más de 20 años en la Plaza Ponce de León".

"Este proyecto está diseñado sobre una parcela privada comprada con fondos privados y será desarrollado con fondos igualmente privados, de modo que el centro islámico aumentará los servicios culturales del Polígono Sur sin costarle a las arcas públicas ni un solo euro ni restar a los vecinos ningún otro servicio", han abundado al respecto.

Por último, los integrantes de la fundación han destacado que gran parte de la comunidad musulmana de Sevilla es nativa de la ciudad y que los promotores de este proyecto son ciudadanos españoles. "No estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho, tal y como recoge la Constitución y lo estamos haciendo sin que le cueste al erario público ni un solo céntimo", han añadido.

UN ASUNTO ABORDADO EN EL PLENO

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cuestionado por el proceso de participación solicitado por Vox acerca de este proyecto, ha señalado que están a la espera de que la Gerencia Municipal de Urbanismo cuente con esos nuevos informes jurídicos "para cumplir con toda la legalidad".

En este sentido, sobre la participación ciudadana o no, "tendrán que ser los informes de esos técnicos de la Gerencia los que aconsejen si ese proceso es conveniente o no, y si es conveniente, cómo se hace", ha zanjado el alcalde.

El punto de la licencia de obra para la mezquita de la calle Victoria Domínguez Cerrato, en el Polígono Sur de Sevilla, fue retirado este viernes, 10 de julio, de la comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo para "para pedir los informes técnicos y jurídicos que permitan valorar, con toda la seriedad que merecen, las observaciones que ha presentado Vox en un escrito del que hemos tomado conocimiento".

El alcalde ya se refería la pasada semana al proyecto del centro cultural islámico y decía que lo promotores, privados, han ido siguiendo el trámite normal en lo que al proceso de obtención de licencia respecta, solicitado no hace todavía un año, al tiempo que dejaba claro que "las ideologías no están por encima de las leyes".