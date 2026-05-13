La Fundación de Municipios de UPO convoca en Sevilla la vigésima edición de sus Premios Extraordinarios de Bachillerato

Archivo - Sevilla.-Fundación de Municipios Pablo de Olavide distingue la excelencia académica con sus Premios de Bachillerato - UPO - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide convoca una nueva edición del Premio Extraordinario de Bachillerato, que este año cumple su vigésimo aniversario. Este galardón anual busca reconocer el esfuerzo y el excelente rendimiento académico de los estudiantes de Bachillerato en cada uno de los municipios que integran su patronato, con el objetivo de "darles reconocimiento público e incentivarlos hacia la continuación de estudios superiores".

En este sentido, se concederán un máximo de 19 premios. Cada uno consta de un diploma acreditativo y una dotación económica de 900 euros. Podrá optar a este premio el alumnado que figure empadronado en su municipio a fecha de 31 de diciembre de 2025 y que haya finalizado sus estudios de Bachillerato en los municipios de Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, Cañada Rosal, Carboneros, Dos Hermanas, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guarromán, La Carlota, La Carolina, La Luisiana, Montizón, Prado del Rey, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Elena y Sevilla, detalla la UPO en una nota de prensa.

Las personas interesadas en participar deberán presentar su solicitud en su respectivo Ayuntamiento entre el 1 y el 25 de septiembre de 2026. Posteriormente, cada uno de los ayuntamientos deberá enviar a la Fundación de Municipios el candidato o candidata con mejor expediente, baremado según la nota obtenida en los dos cursos de Bachillerato, presentando el certificado de calificaciones y nota media expedida por el centro; tarjeta de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), donde consten las calificaciones obtenidas y fotocopia compulsada del DNI.

La entrega de premios se realizará a finales de este año en un acto solemne que contará con la presencia de los premiados y premiadas, así como representantes y autoridades de municipios que forman la Fundación y de la Universidad Pablo de Olavide.

'UNA EDICIÓN ESPECIAL'

Esta edición tendrá una "relevancia especial" al conmemorar las dos décadas de historia de estos premios, consolidando el compromiso de la Fundación con la formación de los jóvenes de sus municipios.

La Fundación de Municipios Pablo de Olavide es una institución universitaria de índole cultural y social que está compuesta por los pueblos --ya citados-- que fueron fundados por el ilustrado Pablo de Olavide. Además, también forman parte de esta entidad otros municipios con una vinculación especial con este ilustrado peruano como Baeza, Dos Hermanas y Sevilla.

Desde su constitución en el año 2001, esta fundación tiene como principal finalidad la promoción y desarrollo de la relación entre la vida universitaria y la local. Para ello, impulsa y fomenta actividades en apoyo del desarrollo educativo e investigador, siempre de forma complementaria al desarrollo cultural, social, técnico y educativo.