La Fundación Real Betis reconoce a cinco entidades sociales y beneficia a casi 50.000 personas en 45 países

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Betis ha alcanzado los 49.396 beneficiarios en 45 países con el desarrollo de su actividad social. En este sentido, la Fundación Padre Leonardo Castillo, Fundación Don Bosco, Fundación Vicente Ferrer, Hombre y Territorio y LaLiga Genuine han sido los galardonados con los primeros premios que llevan el nombre de la entidad verdiblanca.

Estos reconocimientos han sido entregados en el transcurso de una gala celebrada, en esta primera edición, en la Galería ABC, donde se ha presentado la memoria de actividades. Un evento que ha contado con un amplio respaldo del club, con su presidente, Ángel Haro, a la cabeza y con su homólogo en la citada fundación, Rafael Gordillo, junto a los capitanes del primer equipo --Isco Alarcón, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Aitor Ruibal y Adrián San Miguel--.

Asimismo, las capitanas del Real Betis Féminas --María Ruiz, Paula Vizoso, Ruth Acedo, Marina Sánchez, Carla Santaliestra-- y el entrenador del equipo Juan Rojo. "El Betis es muy grande, tan grande que no se limita a jugar al fútbol y a ganar partidos; también tenemos un partido cada día en Sevilla y en muchas partes del mundo para mejorar nuestra sociedad", ha afirmado el exlateral verdiblanco que llevaba el 3 en su espalda.

Durante la presentación, se destacaron iniciativas como el estreno del equipo de fútbol Real Betis-ONCE, formado por personas con discapacidad visual, que han logrado en sus primeros meses de vida un doble título --campeones de Liga y ganadores del Campeonato de España--. Además, se ha subrayado en el acto la campaña de ayudas a colegios y entidades deportivas de las zonas afectadas por la dada y la creación de la equipación 'Forever Green', elaborada a partir de algas "para visibilizar el problema del alga invasora".

PREMIOS FUNDACIÓN REAL BETIS

La primera de las ONG premiadas fue la Fundación Padre Leonardo Castillo en la categoría de 'Acción Social', "reconocida por su entrega constante en el acompañamiento de personas en situación de exclusión y por su atención a familias vulnerables". El galardón fue recogido por Juan Augusto Reguera, presidente de esta entidad.

En la categoría de 'Educación', el premio fue para la Fundación Don Bosco, "por su trabajo incansable en favor de la formación y la inclusión de jóvenes en el Polígono Sur". María Ruiz, capitana del Real Betis Féminas fue la encargada de entregar el galardón a Antonio José Mengual, director territorial para Andalucía Occidental de la fundación salesiana.

Fundación Vicente Ferrer fue la premiada en la categoría de 'Cooperación Internacional al Desarrollo' "por su labor en la lucha contra la pobreza en la India y por su compromiso con la justicia social y la igualdad". El vicepresidente de la Fundación Real Betis, Carlos González de Castro fue quien entregó el galardón a Luz María Sanz, directora general de la fundación reconocida.

Hombre y Territorio, "por su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la sensibilización ambiental", fue la entidad premiada en la categoría de 'Medioambiente'. Aitor Ruibal, jugador del Real Betis Balompié, le entregó el premio a Patricio Duque, técnico de proyectos de la citada ONG.

La entrega de premios finalizó con la categoría de 'Deporte e inclusión', que fue para LaLiga Genuine, iniciativa de la Fundación LaLiga que promueve la integración de personas con discapacidad intelectual a través del fútbol. Clemente Villaverde, presidente de la misma, recogió este galardón que le entregó Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié.