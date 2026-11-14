La Fundación SGAE celebrará el Día del Flamenco en Sevilla con una mesa redonda y el showcase 'Electroverdiales'

Archivo - Imagen del showcase 'Electroverdiales' - FUNDACIÓN SGAE - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE celebrará el Día del Flamenco con una mesa redonda y el showcase 'Electroverdiales'. La cita tendrá lugar el lunes, 16 de noviembre en la Sala Malandar de la capital andaluza, a partir de las 19,00 horas. Será una propuesta de libre acceso hasta completar aforo que se integra en la programación oficial del Instituto Andaluz del Flamenco.

Bajo el título 'Flamenco: fusiones, inspiraciones y transformaciones', el encuentro consistirá en una mesa redonda que reunirá a destacados nombres del panorama artístico como Eva Yerbabuena, Arcángel, Lela Soto, Rocío López 'Boterita', Marco Serrato y Alejandro Lévar.

El debate, que estará moderado por el periodista cultural David Saavedra, abordará el flamenco como un lenguaje vivo, actual y en constante diálogo con otras disciplinas y géneros musicales.

La iniciativa coincide con la efeméride de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010. Con este foro, la entidad busca propiciar el intercambio de ideas entre creadores, profesionales y el público general, analizando la capacidad del género para nutrir a otras artes, la ampliación de audiencias, la protección de la autoría en obras híbridas y el fomento de la innovación.

Como cierre de la jornada, a las 20,40 horas, se presentará el showcase 'Electroverdiales', una extensión artística y práctica de los conceptos debatidos a cargo del productor musical Alejandro Lévar y la cantaora Rocío López 'Boterita'.

Este espectáculo, de 30 minutos de duración, fusionará el cante en directo de 'Boterita' con un cuadro folclórico de baile, palmas y coros, todo ello integrado con la música y los elementos visuales que Lévar manejará en vivo.

La propuesta busca mostrar cómo el patrimonio sonoro flamenco puede ser reinterpretado mediante herramientas de producción electrónica actual para proyectarse hacia nuevos circuitos internacionales.

MÁS ACTIVIDADES

El compromiso de la Fundación SGAE con el arte jondo se extenderá durante el mes de noviembre con otras citas destacadas en la comunidad autónoma.

El mismo día 16 de noviembre, la entidad impulsará en el Teatro Isabel la Católica de Granada la entrega de los XI Premios Internacionales del Flamenco 'Silverio Franconetti', que galardonarán a figuras y entidades de la talla de Blanca del Rey, Vicente Amigo, Eva Yerbabuena, Diego Clavel o Enrique Morente (in memoriam), entre otros.

Asimismo, del 24 al 26 de noviembre, Almería coorganizará junto a la fundación la XI Muestra de Flamenco para Programadores Internacionales 'FlamencoEñe'. En este encuentro participarán artistas como Alicia Morales, Amós Lora Cuarteto o Esperanza Garrido, quienes ofrecerán recitales y mantendrán reuniones de trabajo con programadores de todo el mundo.