La Gala 'Voces sin orillas' de la UPO abre este jueves en Sevilla el III Festival 'Las Impurezas del Flamenco'

III Festival Universitario 'Las Impurezas del Flamenco' - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La III edición del Festival Universitario 'Las Impurezas del Flamenco' dará comienzo este jueves, 27 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide a las 19,30 horas, con la Gala Inaugural 'Voces sin orillas'. Con dirección artística de Eva Yerbabuena y conducida por el flamencólogo Manuel Curao, este espectáculo abrirá la programación de un Festival organizado por la Cátedra Olavide de Flamenco con el fin de "crear un espacio de formación, investigación y creación sobre este arte en un entorno universitario y en diálogo con la provincia de Sevilla".

Según ha informado la UPO en una nota, el festival es un proyecto del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, mediante el Instituto Andaluz del Flamenco, y con el apoyo de nueve municipios sevillanos que dan cuerpo a su vocación de proyecto de provincia: Alcalá de Guadaíra, Carmona, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera.

Previamente, la programación de la tercera edición de 'Las Impurezas del Flamenco' será presentada por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Laura Gómez, y por el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, junto a los directores de la Cátedra Olavide de Flamenco, Norberto Díaz, en el ámbito académico, y Eva Yerbabuena, directora artística.

Por su parte, el viernes 28 se desarrollarán en la Sede del Ballet Flamenco de Andalucía un taller de improvisación y una masterclass sobre metodología de la creación desde la improvisación, ambos impartidos por Andrés Marín. Esa misma jornada, a las 20,30 horas , el Teatro Central acogerá el espectáculo 'Tránsito (Huyendo del ruido)', de Rosario La Tremendita junto al guitarrista Dani de Morón.

El sábado 29, en la Sala B Manuel Llanes del Teatro Central, se celebrará el coloquio 'Cristales por el suelo: la escena contemporánea de la danza flamenca', moderado por el profesor Francisco Aix, con la participación de profesorado universitario, profesionales de la comunicación y la bailaora Vanesa Aibar, quien además ofrecerá una cápsula artística titulada 'La reina del metal - solo'.