Galardonadas Manolina Chen, Alba Flores, Falete y María Jiménez en la segunda Gala de Premios Lgtbiq+ de Sevilla

Entrega de premios en la segunda Gala de Premios Lgtbiq+ de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este sábado en el Hogar Virgen de los Reyes la segunda Gala de Premios Lgtbiq+ Ayuntamiento de Sevilla, una cita con la que el Gobierno municipal ha reconocido la contribución de personas, entidades, empresas y colectivos a la conquista de los derechos del colectivo Lgtbiq+ desde los ámbitos social, deportivo, cultural, empresarial, comunicativo y artístico.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que "los galardonados representan realidades muy diferentes, pero todas comparten algo esencial, han contribuido a que otras personas puedan vivir con más libertad. Y ese es probablemente el mayor legado que alguien puede dejar a la sociedad y a su ciudad", según ha indicado el Consistorio hispalense en una nota.

"Hoy homenajeamos a comunicadores que han ayudado a visibilizar la diversidad desde la cercanía y la profesionalidad; a creadoras y creadores que han llevado estas realidades al cine, a la televisión o a los escenarios; a espacios emblemáticos de nuestra ciudad que durante décadas han sido refugio, hogar y lugar de encuentro para miles de personas", ha subrayado el capitular.

Asimismo, ha hecho extensible el homenaje "a entidades que acompañan, asesoran y apoyan a quienes más lo necesitan; a investigadores que han documentado la historia de nuestro movimiento; y a profesionales que han demostrado que la defensa de los derechos humanos también forma parte del servicio público".

"Cada uno de estos premios tiene una historia y cuenta una historia. Pero juntos cuentan una historia mucho mayor: la historia de una Sevilla que avanza, la historia de una ciudad que entiende que la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza para todos. La historia de una ciudad que sabe que, cuando una persona puede vivir libremente, toda la sociedad se vuelve mucho más libre", ha abundado el edil.

En concreto, el listado completo de galardonados lo forman Shannis y Tina Cristal, en el premio Compromiso por los Derechos Trans; el Premio al Impulso Cultural Lgtbiq+ ha recaído en Sandra Romero, directora de 'Por donde pasa el silencio', y Jesús Pascual y Antonio Bonilla, por '¡Dolores, guapa!'.

El Premio Diversidad Corporativa (Categoría Empresa) ha recaído en Itaca, Togayther y Costco; El Premio Cultura Visible ha galardonado a Drag Race España; los DJ locales La Mae, Curro Jackson y Aurora DJ; Cañadas; y Torrija de Azúcar.

Por su parte, José Vázquez González, por su tesis 'La organización estratégica de eventos LGTBIQ+. Estudio de caso del Orgullo LGTBIQ+ de Sevilla (1978-Actualidad)', ha sido seleccionado en el Premio Investigación con Orgullo; y Gabriel J. Martín, psicólogo.

El Premio Servicio con Orgullo (Empleado Municipal) ha recaído en Alejandro Iglesias (Agente Tutor de la Policía Local). El Premio Juego Limpio y Diverso --Lucha contra la LGTBIfobia en el deporte--, para el Sevilla Fútbol Club.

Asimismo, el Premio Voz y Visibilidad (Categoría Comunicación) ha recaído en Sebastián Gallego, Inmaculada Casal y Las Comadres --Jesús Pastor y José María--. El Premio Referente Lgtbiq+ ha sido para Manolita Chen y Alba Flores, mientras que Falete ha ganado el Premio Sevilla Visible. Finalmente, María Jiménez ha sido galardonada con el Premio Memoria y Orgullo ('In Memoriam').