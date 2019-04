Gallardo celebra que en sus 24 años como decano haya logrado un Colegio de Abogados de Sevilla "cercano y solidario"

Publicado 19/04/2019 11:09:33 CET

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El decano emérito del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien el pasado 28 marzo cedió el cargo de decano de la entidad colegial a Óscar Cisneros tras 24 años de mandato, ha celebrado que en el tiempo de su mandato se ha logrado que la entidad colegial de la abogacía sevillana sea una institución "cercana, responsable y solidaria".

En una entrevista concedida a Europa Press, Gallardo ha indicado que uno de sus objetivos cuando accedió al cargo de decano en 1994 fue lograr un Colegio de Abogados "cercano y servicial para todos", un objetivo que cree que "se ha logrado". "He procurado en todo momento estar cerca de mis compañeros y atenderles personalmente, con inmediatez y eficacia, por lo que creo que junto a mis sucesivas juntas de gobierno se ha conseguido ese objetivo", ha destacado.

Asimismo, el decano emérito ha señalado que otro de los objetivos que se marcó en su primer mandato fue que el Colegio fuese una institución "socialmente responsable y solidaria".

En esa línea, ha apuntado que la entidad colegial ha avanzado "bastante" creando servicios especializados de atención jurídica gratuita a extranjeros, menores, mujeres victimas de violencia de genero, internos en los centros penitenciarios de la provincia y personas con discapacidad entre otros. "Además, se ha creado creando turnos de oficio específicos para la lucha contra la trata de seres humanos en general, y de mujeres y menores con fines de explotación sexual en particular, así como para la persecución de delitos de odio y discriminación social".

En el apartado solidario, Gallardo ha reconocido sentirse "especialmente satisfecho" con la Campaña Euro Solidario Colegial que se puso en marcha en agosto de 2012 y que hasta su cese como decano ha logrado recaudar 525.519 euros para Caritas. "Ha sido una buena formula que nos ha permitido a los abogados sevillanos demostrar nuestra solidaridad con los más necesitados, con el simple gesto

de donar voluntariamente y a través del Colegio un euro al mes para ese fin de responsabilidad social corporativa", ha detallado.

FUTURO VINCULADO A PROYECTOS SOLIDARIOS

Con respecto a su futuro toda vez que el pasado mes de marzo ha dejado de ser decano del Colegio de Abogados, Gallardo ha explicado que continuará ejerciendo la profesión como ha hecho "en todo momento", pues es su vocación y su medio de vida ya que el cargo de decano "es altruista y no retribuido".

"El futuro siempre está por escribir y no tengo decidido a que dedicaré las muchas horas que he venido ocupando en atender al decanato y a mis compañeros", ha señalado el decano emérito, que ha subrayado que siempre le han preocupado "los sectores sociales más vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión" por lo que "quizás pueda resultar útil a la sociedad como defensor de los más necesitados, trabajando en proyectos solidarios".

"A lo largo de todos estos años he ido conociendo muchas instituciones y muchas figuras públicas que han desarrollado fines solidarios y, en ese tiempo, me he ido sintiendo muy identificado con los más indefensos de la sociedad, que son los excluidos socialmente, los menores, las personas maltratadas, las que sufren tragedias, y me gustaría destinar parte de mi tiempo a ayudarlos", ha apostillado.