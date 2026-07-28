Gelves (Sevilla) y Endesa firman un convenio para una subestación eléctrica que permitirá construir casi 2.000 viviendas

La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, el responsable de Ingeniería y Construcción en Andalucía Centros de Endesa, Francisco Haro, y la gerente de la Entidad Urbanística Colaboradora del PGOU, Paloma Angulo, junto a otros representantes del proyecto. - ENDESA

GELVES (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) y e-distribución, la filial de Redes de Endesa, han firmado un convenio para construir una nueva subestación eléctrica en el municipio. De esta manera, la infraestructura, financiada por la Entidad Urbanística Colaboradora del PGOU de Gelves (EUC) con una inversión superior a seis millones de euros, permitirá atender los nuevos desarrollos urbanísticos previstos y hacer posible la construcción de casi 2.000 viviendas, de las que más de 300 serán protegidas.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la firma de dicho convenio contempla la coordinación con el Consistorio para definir la ubicación de la nueva instalación y sus características, y permite avanzar en la ejecución de una infraestructura que atenderá una demanda estimada superior a los diez megavatios y que dará servicio a los sectores SU-S1, SU-S2 y la Unidad de Ejecución UE-2.

En este sentido, además de la nueva subestación, el proyecto ha incluido "actuaciones de mejora y adecuación" en la red eléctrica de alta tensión y en las subestaciones de Palomares y Quintos, reforzando la "capacidad y fiabilidad" del sistema eléctrico de la zona.

Asimismo, entre estas actuaciones se encuentra la adaptación de una línea de alta tensión de 66 kilovoltios, que contará con una inversión de 1,43 millones de euros y supondrá el soterramiento de más de 1 kilómetros de red. De este modo, dicha actuación "facilitará el desarrollo" de los nuevos sectores urbanísticos y "contribuirá a mejorar" la calidad del suministro eléctrico.

A la firma han asistido la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera; el responsable de Ingeniería y Construcción en Andalucía Centros de Endesa, Francisco Haro; y la gerente de la Entidad Urbanística Colaboradora del PGOU, Paloma Angulo, del despacho Andersen, que ha coordinado la interlocución entre los promotores de los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio y Endesa. Además, han participado representantes de LandCo, Harri Hegoalde 2 y miembros del Consejo Rector de la EUC, 'Promociones Hábitat'.