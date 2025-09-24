Gines (Sevilla) acoge la presentación del estudio 'Cohousing' como "modelo generador de empleo"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro El Tronío de Gines (Sevilla) ha sido escenario este miércoles de la presentación del estudio 'Cohousing como modelo generador de empleo, negocio y arraigo en la provincia de Sevilla', una iniciativa impulsada por Prodetur en colaboración con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta).

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, el acto, que ha reunido a un centenar de personas, ha sido inaugurado por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez, junto al alcalde de Gines, Romualdo Garrido, y el presidente de Faecta en Sevilla, Francisco Javier.

El estudio ofrece una visión integral de las ventajas, dificultades y oportunidades que este modelo habitacional puede aportar a Sevilla. Así, ha recogido experiencias reales, al tiempo que ha analizado el marco normativo y planteado medidas concretas para hacer viable el cohousing en la provincia, con la "implicación de administraciones, entidades de la economía social y ciudadanía organizada".

Según el informe, en base a las previsiones, en 2025 más del 20% de los sevillanos tendrá más de 65 años, cifra que se acercará al 30% en 2040. Frente a las residencias tradicionales, el cohousing senior se perfila "como una alternativa innovadora, sostenible y con impacto positivo en la economía local". "Además, la soledad no deseada es una realidad que crece paralela al envejecimiento. Frente a ello, debemos impulsar modelos de vida que refuercen la autonomía de las personas y fomenten la solidaridad y la cohesión social" ha afirmado el vicepresidente de Prodetur.

En este sentido, Rodríguez ha destacado que el cohousing ofrece una alternativa habitacional "digna y sostenible", que combina independencia personal con vida en comunidad; un "motor de desarrollo local", capaz de generar empleo en sectores como la construcción sostenible, los cuidados, la gestión comunitaria o la economía verde; y un "instrumento contra la despoblación rural", al revitalizar municipios pequeños gracias a la implicación activa de sus mayores.

Además, el estudio incide en que cada "proyecto de cohousing conlleva una inversión media de entre 3,5 y 6 millones de euros, de los cuales hasta el 75% revierte directamente en la economía local.

Durante la fase de construcción se generan alrededor de 70 empleos directos, y una vez en funcionamiento, entre 8 y 20 empleos permanentes. A diez años, el retorno económico estimado oscila entre 6 y 10 millones de euros, con un multiplicador local de hasta 2,2 veces. Además, los entornos donde se implantan estos proyectos experimentan una revalorización del 8 al 15 %, según informa el citado comunicado.

Más allá del impacto económico, el cohousing favorece la "convivencia solidaria, la reducción de costes mediante gestión colectiva, el arraigo territorial y el envejecimiento activo, combatiendo la soledad y promoviendo la autonomía".

El informe ha incorporado una encuesta a 31 socios, en su mayoría de entre 61 y 70 años, residentes en Sevilla, Málaga y Huelva. El 85% de ellos "recomendaría plenamente el cohousing como modelo de convivencia, mientras que el 15% restante lo recomienda con reservas". Entre los principales retos señalados destacan la financiación, la gestión interna de los grupos y el respaldo institucional.