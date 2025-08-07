Gines (Sevilla) decreta tres días de luto por la muerte de un trabajador al caer de una azotea en una obra este jueves

GINES (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gines (Sevilla) ha decretado tres días de luto por la muerte del trabajador al caer desde una azotea de la obra en la que trabajaba este jueves en el municipio.

El alcalde de la localidad, Romualdo Garrido, ha mostrado su consternación en una atención a medios, lamentando la pérdida del vecino de Gines, una persona "muy querida" en el pueblo. "Vamos a declarar tres días de luto como medida de condolencia y de respeto hacia la familia y a todos sus amigos". Se trata de "una desgracia para todos los vecinos", ha concluido.

Según informaba el Servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, el Teléfono de Emergencias 112 atendió a las 8,25 horas una llamada de socorro por un hombre precipitado a unos cinco metros de altura desde una azotea cuando estaba trabajando. El siniestro ha tenido lugar en la calle Castilla del municipio de Gines.

Se dio aviso entonces a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Sin embargo, una vez en el lugar, los operativos no pudieron más que certificar el fallecimiento del trabajador, de 59 años de edad, sin que diera lugar a traslado hospitalario. El Servicio de Emergencias ha informado de todo ello al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección del Trabajo.