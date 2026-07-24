Gines (Sevilla) presenta junto a la artista carmonense Nuria Barrera el cartel anunciador de 'Una Pará'

Creadora del cartel, Nuria Barrera, junto al Alcalde del municipio, Romualdo Garrido - AYUNTAMIENTO DE GINES

GINES (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, 'Una Pará', en Gines, ha conocido su cartel anunciador y celebrará su decimoctava edición del uno al cuatro de octubre.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de una obra de la artista carmonense Nuria Barrera que presentó hace unos días su creación en la sede central del Ayuntamiento junto al Alcalde, Romualdo Garrido.

De esta manera, el cartel ha presentado una "gran fuerza cromática donde priman la armonía y el uso de los colores primarios". Además, la obra muestra una imagen central de un carretero junto a una yunta de bueyes, en homenaje al origen de la propia Pará con el Concurso de Yuntas y Carreteros.

Por un lado, realizado en tabla, ha completado la escena un collage con impresiones que siguen una línea cromática en blanco y negro a modo de puzle conformando escenas y actividades de La Pará, con el caballo como el otro gran protagonista.

Por otro lado, han destacado elementos reconocibles como el tamborilero y guiños al desfile de moda o a los cantes. Asimismo, se contempla en la portada del recinto, el escudo de la Administración Local o el Simpecado de la Hermandad del Rocío de Gines.

A su vez, rodeando el contorno de los bueyes, aparecen diversas frases con las denominaciones de actividades que se realizan a lo largo de 'Una Pará' en Gines, así como un '¡Viva!' a la Virgen del Rocío recogiéndose la vinculación de la actividad con la devoción rociera del municipio.

Finalmente, han completado la obra la denominación 'XVIII Una Pará en Gines', la fecha de celebración y la bandera de México como un guiño a una de las novedades de la muestra esta edición, que contemplará propuestas relacionadas con el país.