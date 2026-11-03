La Giralda de Sevilla permanecerá tapada por andamios durante la Semana Santa de 2027 y recuperará las azucenas en 2028

Imagen de los andamios cubriendo la Giralda. - CABILDO CATEDRAL

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Giralda de Sevilla permanecerá tapada por andamios durante la Semana Santa de 2027 debido a los trabajos de conservación del remate renacentista, que abarcan el interior del cuerpo de campanas y los cuerpos superiores hasta los pies del Giraldillo.

Según ha detallado el Cabildo Catedral en su página web consultada por Europa Press, la intervención corresponde a la sexta fase de conservación de la torre, iniciada tras la Semana Santa de 2026 y el equipo técnico dirigido por el arquitecto Eduardo Martinez Moya, trabaja con el objetivo de concluir esta fase y retirar los andamios antes de la Semana Santa de 2028, momento en el que estarán colocadas las azucenas retiradas tras la caída de una de ellas el pasado mes de febrero.

De esta manera, los andamios permiten acceder a estas zonas para estudiar su estado y ejecutar las actuaciones previstas, entre ellas la conservación de las superficies y la sustitución de los soportes de seis campanas.

Asimismo, desde el inicio de las actuaciones, el equipo ha centrado buena parte de los trabajos en el reconocimiento de los materiales y la documentación de las zonas de intervención con la elaboración de cuadernos de campo específicos para el conocimiento del estado del bien patrimonial, para lo que se ha empleado el escaneado tridimensional y la fotogrametría, una técnica que permite obtener mediciones y modelos precisos a partir de fotografías.

UNA PLATAFORMA PARA COMPATIBILIZAR LAS OBRAS CON LAS VISITAS

En el interior del cuerpo de campanas se ha instalado una plataforma por encima del recorrido del público para separar el espacio de trabajo de la zona de visitantes y permitir mantener la visita cultural y las vistas panorámicas de la ciudad.

Sobre ella, se han dispuesto tres niveles de andamio para acceder a los paramentos y las bóvedas, así como a las campanas y sus estructuras de soporte. La organización de los trabajos permite intervenir en estas zonas mientras continúa el acceso a la torre.

Por otro lado, una de las principales actuaciones de esta fase será la sustitución de las estructuras metálicas que sostienen seis campanas de golpeo debido a su avanzado estado de deterioro y cuyos nuevos soportes se están fabricando en taller y se instalarán mediante gatos hidráulicos, que permiten levantar y sostener las cargas de forma controlada.

Igualmente, estos apoyos incorporarán sistemas de amortiguación para reducir la transmisión de vibraciones a la estructura de la torre, algo que ha respondido a los estudios realizados mediante sensores y al seguimiento técnico del comportamiento del cuerpo de campanas.

CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECUPERACIÓN DE LAS AZUCENAS

En los cuerpos superiores se realizarán labores de limpieza, consolidación y protección de los materiales, siguiendo los criterios aprobados en 2017 por el Comité de Expertos del Cabildo y aplicados en las fases anteriores, además de la restauración de la escalera de mármol del siglo XIX que comunica la terraza de las azucenas con el cuerpo del reloj.

En esta línea, la recuperación de los conjuntos de las azucenas está prevista para el tramo final de esta fase, cuyos trabajos han contemplado el estudio de la recuperación de la pieza desprendida y las restantes, junto con sus elementos de sujeción.

Las inspecciones y los análisis realizados hasta ahora tendrán continuidad con un estudio específico del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC (Cenim-CSIC), y profundizará en las causas de corrosión de los soportes metálicos, especialmente en las uniones situadas en el interior de las esferas de bronce, y aportará recomendaciones para su conservación y protección.