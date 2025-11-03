El Gobierno aclara que no ha autorizado el uso de nuevos pozos en la finca de los Alba en Aznalcázar (Sevilla)

AZNALCÁZAR (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transición Ecológica ha aclarado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "no ha otorgado autorización alguna para la explotación de los recursos hídricos a la sociedad Eurotecnica Agraria S.L --de la Casa de Alba--, si bien consta una solicitud de aguas públicas cuya instrucción aún no ha terminado y que se encuentra actualmente en el trámite administrativo de informe de propuesta".

Así consta en la respuesta por escrito que ha dado el Ministerio a la pregunta formulada por el grupo parlamentario Sumar en el Congreso consultada por Europa Press sobre los pozos de la finca Aljóbar en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), colindante al Parque Nacional de Doñana. La Casa de Alba ha planteado poder aprovechar dos pozos para riesgo de 200 hectáreas con un caudal de 605.000 metros cúbicos al año, con almacenamiento de aguas en una balsa de 304.566 metros cúbidos de capacidad.

La solicitud que está ahora mismo analizando el organismo de Cuenca supone aumentar el número de pozos hasta un total de diez, aunque "disminuyendo la superficie de riego a 161,41 hectáreas, con cambio de cultivo --de cítricos a olivar-- y una menor capacidad de almacenamiento en balsa e incluyendo un régimen de explotación que garantice que no se produce afección a la masa de agua subterránea".

"La CHG --continúa la respuesta del Gobierno-- ha actuado en todo momento conforme a la normativa vigente, aplicando tanto las disposiciones sancionadoras como las relativas a la de derechos de aguas. La modificación del titular se ha tramitado con escrupuloso respeto al marco legal, garantizando que no interfiera ni dificulte los procedos judiciales en curso".

De hecho, en relación con la normativa vigente, explica el Ministerio, "es importante aclarar que el caso en cuestión implica una modificación de un derecho de agua preexistente que incluye la reducción de la superficie de riego y la incorporación de nuevas tomas conforme a los procedimientos establecidos". En este sentido, Eurotecnia Agraria S.L. "deberá disponer de sistemas adecuados de control volumétrico que cumplan con la normativa vigente".

El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) indaga sobre el uso de los pozos de la finca en una causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, gestora de los terrenos. Según explicaron a Europa Press fuentes antes de verano, Luis Martínez de Irujo señaló ante el juez instructor que en 2016 heredó la finca de su abuela justo cuando estaba finalizando la construcción de la gran balsa de agua con la que cuenta este espacio y que aunque figure como representante legal de la empresa que explota los terrenos, no se encarga de la gestión directa de la finca.

De acuerdo con las fuentes, Martínez de Irujo habría manifestado que la finca carecía de medidores volumétricos del agua usada y que desconocía que hubiese incidencias con la gestión del agua. Fue a raíz de la denuncia de la CHG de 2023, según habría indicado, cuando comenzó la labor de regulación de los mencionados pozos, al no ser consciente antes de la situación.