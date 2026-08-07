El Gobierno analiza con más de 6.000 regantes del bajo Guadalquivir medidas para mejorar el sector agrícola de Sevilla

Archivo - Balsa de Don Melendo en Lebrija. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LEBRIJA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha mantenido este viernes 7 de agosto una reunión de trabajo con las comunidades de regantes del Bajo Guadalquivir con el fin de analizar la situación y acciones de mejora del sector, clave en la economía de la comarca y que gestiona 67.000 hectáreas de cultivos, con más de 6.000 comuneros.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, la reunión técnica tenía como objetivo coordinar el trabajo de Administración y regantes, así como el impulso de acciones para garantizar la competitividad y sostenibilidad de la agricultura en la zona, mediante la modernización y mejora de las infraestructuras de riego.

De esta manera, el encuentro se ha celebrado en Lebrija (Sevilla) y ha contado, además de con Toscano, con la participación del presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), Francisco Rodríguez Mulero. Por parte del sector, han intervenido la Comunidad General de Usuarios del Bajo Guadalquivir, que integra a ocho entidades en 13 municipios, desde Lora del Río a Lebrija. También ha asistido el alcalde lebrijano, Pepe Barroso.

Los regantes, que gestionan a través del Comunidad General de Usuarios del Bajo Guadalquivir el canal de 150 kilómetros han explicado sus necesidades de agua. En la actualidad cuentan con nueve balsas, de las que dos están en obras, y un proyecto en Palmilla (Las Cabezas de San Juan).