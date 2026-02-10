El Gobierno asegura que se coloca "a la cabeza" de algunas demandas de los agricultores en Sevilla: "Tendemos la mano"

El subdelegado del Gobierno de España, Francisco Toscano, durante una atención a medios previa a su reunión con los representantes de las principales organizaciones de agricultores. A 10 de febrero en Sevilla (España). - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asegurado este martes, 10 de enero, que el Gobierno "comparte plenamente" algunas de las reivindicaciones presentadas durante la jornada por los representantes de las principales organizaciones agrarias durante una movilización en relación con la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas. En este sentido, Toscano ha destacado que el Ejecutivo "se coloca a la cabeza" de demandas, por ejemplo, en relación con el reparto de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea (CE).

"También compartimos la preocupación por la situación de la mano de obra agrícola. Debemos destacar que estamos iniciando los trámites de una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encuentran en territorio nacional. En muchos casos, las mismas prestan sus servicios en el campo", ha expresado Toscano en una atención a medios previa a la reunión mantenida con los representantes de las organizaciones agrarias con motivo de la movilización convocada por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno de España tiene la "mano tendida" hacia los agricultores del campo andaluz, al tiempo que ha incidido en su voluntad de abordar las reivindicaciones planteadas a través del "trabajo compartido".

"El Gobierno de España atenderá estas demandas en la medida de lo posible, mediante el desarrollo de un diálogo sincero con el campo sevillano, que merece toda nuestra atención como uno de los sectores primarios más importantes de la provincia", ha añadido.

Por último, Toscano ha agradecido la "responsabilidad" de los convocantes al posponer la concentración, inicialmente prevista para finales de enero, y trasladarla a este martes debido al temporal de lluvia y viento que afecta a la provincia y que motivó la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla.

Cabe enmarcar que, según los sindicatos, unos 400 vehículos han llegado a la capital andaluza sobre las 11,00 horas de este martes en el lugar donde se ubica la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, después de salir a las 8,00 horas desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Salteras.

Los cuatro representantes de las organizaciones han coincidido en los "efectos negativos" del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur para el campo andaluz, poniendo el foco en la "competencia desleal" que supone con respecto a los productos locales. En esta línea, han pedido al Gobierno central que "defienda" al sector con medidas y "abriendo un diálogo con soluciones".