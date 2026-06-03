El Gobierno autoriza más de 60 millones en ayudas para 32 municipios de Sevilla afectados por las borrascas

Archivo - Imagen de archivo. La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. A 07 de febrero de 2026 en Lora del Río, Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha autorizado el pago de 61,1 millones de euros a 32 municipios de la provincia de Sevilla dañados por el temporal de borrascas de principios de año, cantidad que supone más de la mitad de lo solicitado por los ayuntamientos.

Según ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una nota de prensa, estos fondos, acogidos al Real Decreto-ley de medidas para paliar los efectos del temporal aprobado por el Consejo de Ministros, "llegan en un primer bloque" al que seguirán otras once solicitudes de consistorios que "ya se han elevado para su autorización de pago" y a otros 18 en trámites, lo que completará las 60 peticiones registradas de municipios, más la Diputación provincial.

En este sentido, Toscano ha adelantado que el global de fondos solicitados por entidades locales "supera los 250 millones de euros en toda la provincia", una cantidad que, en su opinión, "deja constancia de la dimensión de los daños y de la respuesta dada por el Gobierno", para "retomar la normalidad, reparar y reconstruir infraestructuras y servicios públicos esenciales en estas localidades".

Asimismo, el plazo de solicitud de estas ayudas se amplío al 13 de mayo, para "dar tiempo" a las administraciones locales para "recopilar la información y dar cobertura al mayor número de actuaciones posibles", que podrán ejecutar en un plazo ampliado de tres años.

El Gobierno decretó "medidas de carácter urgente", por valor de más de 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura, de los que 2.000 millones se movilizó para transferencias directas a entidades locales, a las que se les "flexibilizó" la regla de gasto para "facilitar la reconstrucción".

Además, el subdelegado ha destacado que se impulsó un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos pudieran "fomentar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas por la borrasca".

AYUDAS POR DESALOJOS

El paso de las borrascas Leonardo y Marta, con "intensas lluvias" y el desbordamiento de los cauces de los ríos, provocó el desalojo de más de 300 personas en la provincia, así como daños en infraestructuras municipales, entre otros destrozos, principalmente en la Vega del Guadalquivir, la comarca de la Campiña y el Aljarafe.

Actualmente, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha cursado más de 350 solicitudes de ayudas por desalojos y 226 de otras ayudas destinadas a unidades familiares, corporaciones locales, establecimientos comerciales y comunidades de propietarios, en las oficinas itinerantes que se instalaron tras el paso del temporal.

Estas compensasiones, según anunció el pasado mes de febrero la entonces Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rondan los 150 euros por persona y día que estuvieran fuera de sus domicilios, y están exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.

En contexto, el Gobierno de España ha resuelto 889 millones en ayudas para 333 municipios andaluces afectados por las borrascas que se sucedieron en la comunidad autónoma entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Además, de estos 889 millones ya se ha ordenado el pago de más de 614 millones de euros a 291 municipios.