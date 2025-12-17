El Gobierno continúa con las obras de emergencia en el Canal del Viar en Sevilla para reparar los daños de las lluvias

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, visita las obras de emergencia en el Canal de Viar. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CANTILLANA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este miércoles las obras de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está ejecutando en el Canal del Viar para reparar los daños de las últimas lluvias torrenciales.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.304.462,36 euros y está destinada a garantizar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura "clave para el riego agrícola y el abastecimiento de agua a Sevilla y su área metropolitana".

Por su parte, Toscano ha indicado que estas precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en el trasdós del revestimiento de hormigón del canal, generando empujes que han fracturado el hormigón y causado desperfectos en numerosos puntos del talud.

La actuación contempla la reconstrucción de los paños de hormigón dañados mediante trabajos de corte de juntas, demolición de paramentos afectados, retirada de escombros, gunitado del relleno del trasdós, colocación de armaduras, gunitado de la losa y ejecución de anclajes.

Asimismo, el subdelegado ha destacado la importancia de esta intervención "para asegurar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico y preservar el suministro de agua tanto para el sector agrícola como para la población".

El Canal del Viar fue construido en la década de los años 50 y tiene su origen actual en la presa de Los Melonares, desde donde transporta agua tanto para riego como para abastecimiento urbano.

En el tramo comprendido aproximadamente entre los puntos kilométricos 15+000 y 45+200, el canal presta un uso compartido para riego y abastecimiento, lo que refuerza su carácter estratégico para la provincia.