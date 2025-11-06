Gobierno destaca los 103 millones de euros destinados a "modernizar y ampliar" infraestructuras del Puerto de Sevilla

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este jueves los más de 103 millones de euros destinados al Puerto de Sevilla dentro del nuevo plan inversor de puertos del Estado. Se trata de una ayuda para "modernizar y ampliar" las infraestructuras del recinto.

En una declaración remitida a los medios, Toscano ha indicado que las inversiones van a permitir "reforzar" la capacidad operativa del puente, así como "avanzar hacia un modelo más competitivo". Asimismo, ha destacado que el nuevo plan recoge 1.300 millones de euros de inversión en los siete puertos del estado andaluces.

Por otro lado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado a Hitachi Rail la adecuación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones en el nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla, enmarcado dentro de una "ambiciosa actuación" de la mejora logística y operativa de la capital andaluza.

El proyecto contempla la construcción de un ramal ferroviario de 2.485 metros de longitud destinado exclusivamente al tráfico de mercancías, evitando el paso y las maniobras de inversión que actualmente deben realizar los trenes en estaciones de la red de Cercanías.