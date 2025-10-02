El Gobierno destaca "una notable mejora" en los datos del paro del mes de septiembre en Sevilla

Archivo - Un usuario entra en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal de la Plaza del Museo, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este jueves que la provincia ha consolidado "una notable mejora en el mercado laboral", con un descenso interanual del paro del 6,33%, en lo que al mes de septiembre se refiere, "lo que supone más de 9.800 personas desempleadas menos que en el mismo periodo del año 2024".

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, Toscano ha señalado que "los sectores de la agricultura y la construcción han liderado esta recuperación", al tiempo que ha subrayado la importancia de estos ámbitos económicos en la reducción del desempleo provincial.

El representante gubernamental ha explicado que "la franja de trabajadores entre 25 y 44 años ha sido la más beneficiada, reflejando descensos significativos tanto en hombres como en mujeres", lo que evidencia una mejora generalizada en las oportunidades laborales.

Toscano ha precisado, además, que "este avance se enmarca en el efecto positivo de la reforma laboral y las políticas socioeconómicas impulsadas por el Gobierno de España", destacando el impacto de las medidas implementadas.

Finalmente, Toscano ha concluido que las cifras demuestran "un revulsivo para la creación de empleo estable y de calidad" en la provincia de Sevilla.