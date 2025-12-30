El Gobierno destina 10,4 millones de euros para desarrollar medidas contra el ruido en la A-49 en Sevilla

Archivo - Imágenes de la salida de Sevilla por la A-49 - MARÍA JOSÉ LÓPEZ (EUROPA PRESS) - Archivo

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado este martes la aprobación del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) de los grandes ejes viarios de la Red de Carreteras del Estado para el periodo 2025-2029. Este plan contempla la continuidad de las medidas destinadas a reducir la contaminación acústica en el tramo de la A-49 a su entrada en Sevilla, con una inversión prevista de 10,4 millones de euros.

"Esta medida supone la continuación de los trabajos realizados en fases anteriores, así como la mejora de la calidad de la vida de la ciudadanía al reducir el impacto de las grandes infraestructuras", ha valorado Toscano en una nota de prensa en relación a las intervenciones que avanzan en la provincia como parte de la implementación de la Directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y su normativa estatal de desarrollo.

En este sentido, las zonas de actuación en la provincia de Sevilla incluyen un abanico de obras en la A-49 con un presupuesto total de más de diez millones de euros, correspondiente a tres intervenciones.

Entre las medidas contempladas se incluyen la instalación de pantallas acústicas, la renovación de pavimentos por otros de características fonoabsorbentes y otras soluciones técnicas orientadas a reducir los niveles de ruido en entornos residenciales, educativos y sanitarios.

En Andalucía, el plan incluye nueve zonas de actuación a lo largo de 15.635 metros de carreteras, mientras que en el conjunto de España, entre 2021 y 2024 se han licitado más de 132 millones de euros en 23 obras específicas de mejora acústica en las carreteras estatales, procedentes del PAR de la segunda fase, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) - NextGenerationEU.

Estas acciones abarcan más de 12.000 kilómetros de grandes ejes e implican un elevado retorno. En este sentido, la Subedelgación ha subrayado que se estima que las obras beneficiarán directamente a 37.891 personas, así como a 13 centros sanitarios, 28 centros docentes y 5 centros culturales ubicados en las proximidades de carreteras estatales, a través de reducciones en los niveles acústicos soportados