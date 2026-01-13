El Gobierno envía a las Cortes el acuerdo para impulsar el nuevo edificio del Centro Común de Investigación en Sevilla

Archivo - El arquitecto, Bjarke Ingels, durante el acto de colocación de primera piedra del Centro Común de Investigación en el pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja de Sevilla, a 30 de junio de 2025 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes, 13 de enero, a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, remitir a las Cortes Generales el acuerdo firmado por el Gobierno de España, la Comisión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), sobre la construcción del nuevo edificio del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) en Sevilla.

Este nuevo edificio supondrá una "ampliación estratégica" de este centro, "pieza clave en la estructura científica de la Comisión Europea", y que funciona en Sevilla desde 1995, según ha destacado el Ministerio de Ciencia en una nota de prensa difundida tras la reunión del Consejo de Ministros.

El acuerdo internacional regula los asuntos relacionados con el establecimiento y el funcionamiento "adecuado y continuo" de la Comisión Europea y el Centro Común de Investigación, y establece la contribución financiera de España a los costes de infraestructura de las instalaciones, en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

En concreto, España contribuirá con una aportación directa de 750.000 euros anuales, durante el periodo comprendido entre 2027 --cuando está previsto que la JRC se instale en el nuevo edificio-- a 2101. Esta cuantía se incrementará anualmente de forma automática en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior.

Al tratarse de un acuerdo "con implicaciones financieras para la Hacienda Pública", requiere la autorización previa de las Cortes Generales, según ha aclarado el Gobierno, que ha explicado además que, con la manifestación del consentimiento, España "se obliga jurídicamente a cumplir el tratado internacional".

El nuevo edificio permitirá "incrementar la capacidad operativa, acoger a más investigadores y abrir espacios de trabajo, encuentro y difusión científica".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que, con este tratado, "el Gobierno de España ratifica su compromiso con la ciencia, junto con la Comisión Europea", al tiempo que ha explicado que, "en este nuevo centro, se trabajará para que la innovación continúe mejorando la vida de las personas, preparándonos para los desafíos del mañana".

Será el primer edificio de la Comisión con "balance energético cero neto", que albergará a más de 500 personas, y será "una referencia de la Nueva Bauhaus Europea", lanzada en 2021 "para conectar el 'Pacto Verde Europeo' con la vida cotidiana de las personas".

El JRC alberga en la actualidad a cerca de 400 investigadores de distintas nacionalidades, que ofrecen asesoramiento independiente y "basado en evidencias científicas para apoyar la formulación de políticas de la Unión Europea". Además, el Centro cuenta con una mesa de 30 ingenieros que se reúne periódicamente con empresarios para definir las tecnologías capaces de reducir emisiones.