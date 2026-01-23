La Junta rechaza la aplicación del acuerdo UE-Mercosur sino cumple con medidas de salvaguarda para el campo andaluz

Archivo - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en el Parlamento de Andalucía. (Imagen de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha aseverado este viernes que, tras la votación que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el pasado miércoles, 21 de enero, sobre del acuerdo comercial UE-Mercosur, no se debe aplicar el tratado sino se establecen y se cumplen las medidas de salvaguarda para el campo y los agricultores que defendía la Junta de Andalucía.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el consejero ha recriminado que esta situación hace entender a la Junta de Andalucía que "no se puede aplicar el tratado", debido a que abre la posibilidad a que el Consejo de Europa lo ponga en marcha sin aplicar las medidas de salvaguarda que el Gobierno andaluz "estaba peleando hasta el momento".

Al hilo, ha manifestado que "es imposible" que dicho tratado comercial se ponga en marcha si no se cumplen con las medidas expuestas, ya que, a su juicio, "no se garantiza que Europa no vaya a importar productos tratados con materias activas que están prohibidas en el continente europeo"; "si las condiciones ambientales no van a ser las mismas", y si, en definitiva, "los agricultores y ganaderos andaluces no van a poder competir en igualdad de condiciones".

Cabe recordar que el pleno del Parlamento Europeo acordó este pasado miércoles, por una diferencia de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones; mientras que decayó una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que fue rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y trece abstenciones.