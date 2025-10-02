El Gobierno forma a 35.000 alumnos en prevención del bullying en Sevilla

El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se reúne para abordar el Plan Director en formación en centros escolares en Sevilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha acogido la Comisión Provincial del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, una iniciativa que durante el curso 2024-2025 impartió más 6.200 actividades formativas en los centros escolares de la provincia a más de 108.600 alumnos y 1.700 familias, un aumento del 17% respecto al curso anterior y que ha supuesto la formación en materias como la prevención del acoso escolar o bullying, de la que se han beneficiado 34.500 alumnos en la provincia.

"El Plan Director aborda temáticas como la prevención del acoso y ciberacoso, el cuidado del medio ambiente, la seguridad vial y el consumo de drogas y alcohol en el marco de los entornos escolares, siempre con el objetivo de mejorar la convivencia en los entornos educativos y la seguridad de los más jóvenes", según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, a raíz del balance de las actuaciones durante el curso 2024-2025 cuyos resultados ha analizado la Comisión, formada por representantes de Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil, así como otras administraciones públicas.

En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han impartido 6.199 charlas a 657 centros a alumnos, personal docente y AMPA. Del total, 4.347 charlas se han dedicado a alumnos, con un total de 108.675 participantes, de las que la Guardia Civil ha desarrollado 2.376 y la Policía Nacional 1.971.

Por su parte, los voluntarios de la REMER de Protección Civil han tenido a su cargo 76 sesiones en las que han participado 1.900 alumnos, de las que 58 han abordado la emergencia en casos de incendios, 15 sobre terremotos y tres en caso de inundaciones.

"Este Plan sigue aumentando su presencia en las aulas de Sevilla gracias a la confianza que tanto los centros como las familias depositan en el proyecto, que no deja de crecer año tras año", según ha declarado Toscano sobre el incremento de solicitudes para charlas dirigidas al alumnado, que ha aumentado un 18% durante el último año.

En el caso de las formaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las temáticas más solicitadas desde los centros escolares para los estudiantes han sido aquellas que abordan el acoso escolar y el ciberacoso, 1.386 charlas, que se han incrementado en un 30% respecto al anterior curso con 579 solicitudes y han llegado a 34.500 alumnos. A esta le siguen las actividades sobre las tecnologías de la información, 1.198, las drogas y el alcohol, 608 y la violencia sobre la mujer 528.

En el caso de las solicitudes para las formaciones dirigidas a los familiares de los estudiantes, las más solicitadas, según Subdelegación del Gobierno, han abordado las tecnologías de la información, el acoso escolar y el ciberacoso, las drogas y el alcohol y la violencia sobre la mujer.

El Plan Director del Gobierno de España es una iniciativa para "mejorar la convivencia y la seguridad en los centros educativos y sus entornos", que busca prevenir problemas como el acoso escolar, el consumo de drogas o la violencia de género, e involucra a la Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil el Ministerio de Educación y otros organismos. El plan ofrece charlas, reuniones informativas y refuerzo de la vigilancia policial, y puede ser solicitado por los centros a través de las Subdelegación del Gobierno de Sevilla.