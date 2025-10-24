El Gobierno licita por 24,5 millones las obras para reducir el ruido de la A-49 entre Camas y Bormujos

Archivo - Imagen de recurso de la A-49. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 24,536 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la ejecución de las actuaciones de la fase II del Plan de Acción contra el Ruido en la autovía A-49, en la provincia de Sevilla. Las obras se realizarán entre los kilómetros 0 y 4,465 de la autovía A-49 a su paso por los términos municipales de Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos.

Esta actuación busca dar cumplimiento a los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, con actuaciones definidas en los Planes de Acción Contra el Ruido que están siendo ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La obra consiste en la sustitución del pavimento existente por un pavimento fonoabsorbente y la instalación de más de 2 km de pantallas acústicas de hormigón.

Las pantallas están formadas por postes metálicos separados 4 m entre sí (salvo en ciertas zonas concretas con separación de 2 metros porque las acciones del viento son mayores). Estos perfiles sirven de soporte a los paneles de hormigón. Los postes metálicos se unen a la cimentación por medio de placas de anclaje soldadas a los propios postes en su base.

Las cimentaciones varían en función del espacio existente en cada emplazamiento para poder cumplir con los requisitos de los sistemas de contención y de los de drenaje existentes.

Así, se prevén diversos tipos de cimentación, como pantallas sobre pilotes con viga de atado superior en la que se embeben los propios pilotes; ancladas a barreras New Jersey existentes y sobre pórtico, empleadas sobre las estructuras existentes de la propia autovía.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 196 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia.