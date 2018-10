Gobierno local lamenta el "fracaso absoluto en la política de aparcamientos en Sevilla" del PP frente al mandato actual

Publicado 28/08/2018 19:34:02 CET

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha criticado este martes el "cinismo" del PP y de su portavoz, Beltrán Pérez, y ha recordado que "en cuatro años del mandato de Juan Ignacio Zoido no se hizo ni una plaza de aparcamiento en la ciudad frente a los proyectos y mejoras constantes de este mandato".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno municipal que dirige Juan Espadas ha realizado proyectos que han permitido h"abilitar alrededor de 4.000 plazas de aparcamiento repartidas por toda la ciudad a lo que se sumarán nuevas iniciativas, como los de la calle Campamento y Rafael Salgado, además de ponerse en funcionamiento el aparcamiento del Valle, en el Distrito Casco Antiguo".

"A todo ello se suman varias actuaciones serias con los que se sigue trabajando desde el rigor y que en el mandato PP permanecieron en un cajón", ha subrayado Cabrera en un comunicado del Consistorio.

Entre otras, el delegado ha destacado las "más de 500 plazas de aparcamiento habilitadas en el Distrito San Pablo-Santa Justa o las 190 plazas del Polígono Carretera Amarilla, además de 70 en el barrio de Pino Montano, 150 en el entorno del nuevo edificio de la Junta en Santa Justa, las 2.300 nuevas plazas gratuitas tras el acuerdo con AVRA para favorecer el aparcamiento de los trabajadores de parque Científico y Tecnológico de La Cartuja y sus visitantes o las más de 920 repartidas en distintos puntos de la ciudad a las que se suman otras 100 para motos".

"Con el PP los solares de la Cartuja permanecieron cerrados y sin uso deteriorándose progresivamente y con este gobierno son una bolsa de aparcamiento amplia para trabajadores del parque; y el Valle era un solar sin uso donde fueron incapaces de habilitar plazas para los vehículos", ha apuntado Cabrera.

En cuanto a la inacción de los cuatro años de mandato del PP, Cabrera ha indicado que "el PP sacó a licitación dos proyectos, en San Martín de Porres y en El Cid, que quedaron desiertos, lo que prueba no sólo de la incapacidad del gobierno del PP de poner en marcha ni un solo aparcamiento frente a las 4.000 plazas que ya hemos dotado nosotros, sino un claro ejemplo de una absoluta falta de rigor en materia de planificación que sin embargo sí que se está desarrollando por parte de este gobierno y que dará sus frutos en breve, abordando el futuro de la ciudad a largo plazo y no mediante políticas oportunistas que no llevan a ningún sitio tal y como ha quedado demostrado".

Al respecto, ha destacado que "este es un gobierno serio y como tal, cualquier actuación está precedida de los correspondientes estudios técnicos que avalen su viabilidad, lo cual indudablemente conlleva mayores plazos a la hora de abordar los proyectos, pero garantizan la viabilidad de los mismos teniendo en cuenta tanto la demanda como la viabilidad económica de las actuaciones".

Para ello, ha concluido, "se están manteniendo continuamente contactos entre las empresas que pueden tener interés en el desarrollo de nuevos aparcamientos y a su vez desarrollando estudios de calado para poner en marcha un verdadero plan de aparcamientos que sea viable a medio plazo".