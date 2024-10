El Gobierno local retira el plan de viabilidad de Contursa y apuesta por "nuevas vías para no acabar como Prodetur"

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la modificación presupuestaria de Contursa

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha rechazado en sesión extraordinaria la modificación presupuestaria relativa a la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa) por valor de 2,5 millones de euros, tras lo cual el Ejecutivo local ha retirado el tercer punto del orden del día relativo al Plan de Viabilidad 2024-2030 de la citada empresa y ha apostado por "explorar nuevos caminos para no acabar como Prodetur".

Así lo ha expresado el delegado de Hacienda en el Consistorio hispalense, Juan Bueno, quien aseguraba que esta modificación es "el colofón de muchas medidas" en torno a Contursa "para salvar una situación bastante precaria en la que se encontraba esta empresa". Ante el rechazo a la misma por parte del resto de grupos municipales, Bueno ha explicado que "no tiene absolutamente ningún sentido aprobar un plan de viabilidad que no tiene fondos, como es el caso, porque no se ha aprobado el punto número uno", y ha incidido en "explorar nuevos para sacar adelante a Contursa".

De igual forma, ha subrayado que las medidas de esta modificación presupuestaria "son ni más ni menos que dotar de estabilidad financiera a esta empresa", junto al plan de viabilidad para la empresa municipal, de cara al horizonte de 2030.

A este respecto, el delegado de Hacienda ha recordado las ampliaciones de capital llevadas a cabo hasta ahora para ese plan de viabilidad para el periodo 2024-2030, concretamente, 4,7 millones de euros aprobados el pasado mes de abril en pleno ordinario, debido a que esta empresa pública arrastraría una deuda bancaria de 14,3 millones y de 3,3 millones con los proveedores, según el Gobierno local.

"A esto hay que sumarle los cinco millones que hay ya en el presupuesto del año 2025, por lo que todo ello puede traer la solución para esa estabilidad que queremos y que nos hemos planteado del año 2024 hasta el año 2030", ha apostillado.

El concejal del grupo de Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez ha criticado la citada modificación presupuestaria al entender que el Ejecutivo Local no ha llevado una "propuesta trabajada, ni en términos de prioridades, ni de transparencia, ni de sostenibilidad del gasto". En este sentido, Sánchez ha señalado que se trata de 2,5 millones de euros para la caja general de Contursa, lo que, a su juicio, "dificulta enormemente el control y la fiscalización por parte de la oposición".

"Un expediente que implica un suplemento de crédito de 2,5 millones de euros que se financia por dos vías, por un lado 1,5 millones mediante la anulación de créditos que estaban ya asignados previamente al contrato programa de Contursa, y, por otro, un millón que extraen del remanente líquido de tesorería. Desde luego entendemos que no se justifica lo suficientemente ni el destino ni la necesidad del gasto", ha argumentado el concejal de la coalición progresista.

Al hilo de ello, Ismael Sánchez ha concluido afirmado que "el apoyo financiero constante a la empresa Contursa no puede ser la norma", y en esta línea ha apostado por "un plan de gestión interna de reducción de gastos, antes de recurrir constantemente a los fondos municipales".

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha argumentado que el voto en contra de su grupo municipal es por una cuestión de "coherencia y responsabilidad", al tiempo que ha recordado que "ya manifestamos nuestra posición en contra de que se solventaran los problemas de financiación de Contursa mediante sucesivas y recurrentes ampliaciones de capital".

Dentro de este contexto, García de Polavieja ha pedido al Gobierno local "ser más responsables y muy rigurosos con el dinero público", ya que "entendemos que el dibujo que nos hace del plan de viabilidad no justifican una ampliación de capital de esta forma, no justifica que aumentemos las exigencias del patrimonio neto tras sucesivas ampliaciones de capital", ha aseverado.

Por parte del grupo municipal socialista, la portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha reprochado al equipo de Gobierno que tras aprobar en abril, con el apoyo del PSOE, la ampliación de capital de 4,7 millones de euros, el Gobierno local "no haya metido en el presupuesto, dentro del convenio, los 2,5 millones del contrato programa".

"Nos están acostumbrando ustedes a venir a los plenos a solventarles sus errores, sus grandes errores", ha espetado Gaya, al tiempo que ha resaltado que "también tenían la opción de haber presentado una enmienda a su propio presupuesto y tampoco lo hicieron", sin embargo, "ahora vienen al Pleno a pedirnos la responsabilidad a los grupos de la oposición".

Por último, la portavoz adjunta del PSOE en el Consistorio hispalense se ha dirigido a Bueno y le ha pedido ser "más consecuentes y coherentes con las cosas que plantean". "Esta forma de gestionar tiene que acabar, no pueden estar siempre dependiendo de que el resto de los grupos de la oposición le saquen las castañas del fuego una y otra vez", ha zanjado Gaya.

Ante las declaraciones de la concejal socialista, el delegado de Hacienda ha respondido que el Ejecutivo local actual lo que está haciendo es "sacar las castañas del fuego de lo que hicieron ustedes". Y ha aclarado que los contratos programas en el presupuesto del año 2024, "que ya estaban erradicados, vienen para poder pagar los del año 23 suyos, por eso están ahí los contratos".

Para finalizar, Bueno ha defendido que "gracias al camino que ha cogido este Gobierno con las cuentas de Contursa, se empieza a verse la luz", y "todo eso que nosotros nos encontramos ha sido la consecuencia de tener que hacer un plan de viabilidad, ampliaciones de capital y todas estas modificaciones presupuestarias que estamos haciendo", ha concluido el delegado de Hacienda.