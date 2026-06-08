El Gobierno paga 167,3 millones en ayudas a 12.200 agricultores y ganaderos afectados por las borrascas en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Cantillana. A 06 de febrero del 2026 en Coria (Sevilla). España. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha abonado en la provincia de Sevilla más de 167,3 millones de euros en ayudas extraordinarias a 12.214 agricultores y ganaderos de 62 municipios que sufrieron daños en sus explotaciones por el tren de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero,

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los beneficiarios sevillanos incluidos en este primer listado son aquellos que ya han completado la aceptación expresa de las ayudas y firmado la declaración responsable tras la evaluación de daños realizada de oficio por la administración.

Esta partida se integra dentro del paquete global de 1.081 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado a 98.049 titulares en Andalucía y Extremadura en el marco del Real Decreto-ley 5/2026.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano ha destacado que se trata de una inyección económica directa que busca "dar certidumbre al sector" y responder con hechos y agilidad a las necesidades "urgentes" de quienes padecieron las "severas consecuencias" de estas inclemencias meteorológicas.

Asimismo, Toscano ha señalado que los pagos continuarán de forma progresiva durante las próximas semanas para el resto de los productores afectados. Para agilizar el proceso y blindar la percepción de los fondos, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden ministerial APA/530/2026, que ratifica la plena compatibilidad de estas aportaciones con la normativa comunitaria, garantizando la máxima seguridad jurídica y rapidez en el cobro de las indemnizaciones.

62 MUNICIPIOS INCLUIDOS

Entre los municipios que ya han recibido esta ayuda, Écija es en el que más titulares se han visto beneficiados, con 1.113 agricultores y ganaderos, lo que ha supuesto una inversión de 16.420.804 euros.

Igualmente, le sigue Lebrija, donde se han beneficiado 754 titulares con una cuantía de 12.395.118 euros; Utrera, con 760 beneficiados y 10.854.603 euros y Carmona, con 657 ganaderos y agricultores beneficiados y 10.369.252 euros.

En contexto, estas ayudas al sector primario se enmarcan dentro de los más de 7.000 millones de euros movilizados por el Gobierno tras el tren de borrasca y en los que también están incluidos los más de 60 millones en ayudas para 32 municipios de Sevilla autorizados hasta el momento.