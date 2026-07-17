El Gobierno pide a PP y Vox que "dejen de enredar" con los túneles de la SE-40 en Sevilla: "Hay una decisión tomada"

El subdelegado del Gobierno, en el centro, junto a la alcaldesa de Espartinas en el acto de inicio de las obras de un nuevo tramo de la SE-40 - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP) y al Grupo municipal de Vox que "dejen de enredar" con los túneles de la SE-40: "Hay una decisión tomada, un proyecto de trazado que ya está aprobado, que respeta, además, las condiciones medioambientales y que mejora la movilidad. Los sevillanos nos piden que aceleremos en la medida de lo posible esa infraestructura".

Así lo ha expresado cuestionado al respecto durante el acto de inicio de la construcción del tramo Espartinas-Valencina de la Concepción de la citada ronda de circunvalación. "Lo importante es que el alcalde deje de actuar como líder del Partido Popular y se convierta en alcalde de todos los sevillanos", ha añadido.

Toscano ha recordado que se trata de una infraestructura que afecta a todo el conjunto de los municipios de la corona metropolitana. "Por lo tanto, hay que respetar todas las voces, pero hay que tener en cuenta que la voluntad de la mayor de ayuntamientos es que cuanto antes se haga la SE-40".

"Es una infraestructura que va hacia adelante y no enredemos y volvamos a situaciones del pasado, que sabemos todas las consecuencias que han tenido".

Al respecto, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba este jueves instar al Gobierno de España a retomar los túneles de la SE-40, tras una moción presentada por el PP, que contaba con el respaldo de Vox, además del grupo proponente. El PSOE ofrecía un "gran acuerdo" para "cerrar definitivamente el anillo" y pedía "mirar hacia delante".

El proyecto del Gobierno recoge un estudio de tráfico para la glorieta sur de acceso a Coria del Río y la redacción de un estudio acústico que determine las zonas a proteger. De esta forma, se cerraría el arco sur de la SE-40, comunicando importantes ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49. La iniciativa contempla un viaducto de aproximadamente cinco kilómetros y una inversión estimada de 688 millones de euros, además de haber superado la fase de información pública.

La actuación del Ministerio contempla la construcción de un viaducto sobre el Guadalquivir, de aproximadamente 3,5 km de longitud. El tramo atirantado, de 726 m de longitud, tiene un vano central de 366 metros de luz y las pilas fuera del cauce, y para realizar el cálculo que permita el paso de los barcos, se ha licitado un contrato por 4,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Ineco.