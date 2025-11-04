El Gobierno pide "precaución" ante el aviso por lluvia en Sevilla y asegura "plena coordinación" entre administraciones

Archivo - Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido "precaución a la ciudadanía" y ha asegurado que hay "plena coordinación y operatividad" entre las administraciones para afrontar las posibles incidencias derivadas del aviso naranja por lluvia y tormenta decretado para este miércoles en Sevilla.

Toscano ha transmitido estas palabras en un audio difundido a los medios, con el que ha buscado transmitir "tranquilidad y confianza" frente a estos avisos, que, según ha explicado, "se vienen comunicando desde el pasado lunes a través de los canales oficiales".

En este contexto, el subdelegado ha subrayado que "la coordinación institucional y la responsabilidad ciudadana son esenciales para minimizar los efectos de la lluvia y garantizar la seguridad de todos". Además, ha añadido que "en situaciones como esta, debemos actuar unidos, porque la gestión de emergencias requiere tanto confianza mutua como responsabilidad institucional".

Al respecto, Toscano ha señalado que mantienen un "contacto permanente" con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que a su vez transmite la información a los distintos servicios de emergencia, "garantizando así la colaboración entre las distintas administraciones".

Por último, ha pedido a la ciudadanía que sigan las recomendaciones oficiales, eviten desplazamientos innecesarios y extremen las precauciones durante las próximas horas.