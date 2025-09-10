El Gobierno recibe el manifiesto en apoyo a la reducción de la jornada laboral de manos de CCOO y UGT Sevilla

El subdelegado del Gobierno se reúne con los secretarios provinciales de CCOO y UGT. - GOBIERNO DE ESPAÑA

La medida beneficiaría a 600.000 trabajadores en la provincia

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mantenido una reunión con los representantes de los principales sindicatos en la provincia, Carlos Aristu, secretario de CCOO de Sevilla, y Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, de quienes ha recibido el manifiesto en apoyo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas impulsada desde el Gobierno y que beneficiaría en torno a 600.000 trabajadores.

"Tanto Comisiones como la Unión General de Trabajadores nos han presentado un manifiesto reivindicando la reducción a 37,5 horas semanales de trabajo, una meta social que el Gobierno de España ha hecho suya, y cuyo proyecto de ley se debatirá y votará en el Congreso de los Diputados", ha expresado Toscano durante la atención a medios convocada tras la entrega del citado documento.

La reforma pretende reducir la jornada ordinaria máxima actual de 40 horas, aprobada en junio de 1983, y beneficiar hasta 12 millones de trabajadores en toda España y más de dos millones en Andalucía, que se concentran principalmente en los sectores de comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción, donde se calcula que trabajan el 55% de los posibles beneficiarios de esta reducción que, en promedio, será del 2,1%, lo que equivale a 48 minutos por semana.

En este sentido, el representante territorial del Ejecutivo central ha hecho un último llamamiento a todas las organizaciones y grupos parlamentarios "para que tengan en cuenta que esta medida beneficia al conjunto de la clase media trabajadora de nuestro país", ha explicado sobre una medida que entraría en vigor porque "los niveles de productividad en los que se encuentra el empleo hoy día lo permiten".

"Una de las señas de identidad de este Gobierno ha sido la puesta en marcha de medidas como el escudo social, llamado a proteger a aquellas personas en situaciones más vulnerables y más complejas", ha explicado Toscano sobre otras de las actuaciones destinadas a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, donde también se enmarca la creación de empleo, ámbito en el que "Sevilla está batiendo récord en número de afiliaciones a la Seguridad Social".

En este sentido, la reducción de la jornada laboral permitirá garantizar "la calidad en ese empleo, porque no solo basta con crearlo", ha explicado sobre la reforma que permitió la reducción de la temporalidad y que ha permitido que "en Sevilla crezcan un 370% el número de empleos indefinidos".