El Gobierno restablece el servicio público regular de viajeros por carretera entre Mérida y Sevilla

Archivo - Un grupo de personas esperan a subir a un autobús de media distancia en foto de recurso - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha restablecido este lunes, 6 de julio, el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Mérida (Badajoz) y Sevilla. El nuevo contrato se ha tramitado por dos años derivado de la urgencia del restablecimiento del servicio público de autobús, después de que la anterior empresa adjudicataria interrumpiera la prestación; en cuanto a la nueva tarifa no superará los precios vigentes.

Se trata de un servicio que usan diariamente más de 200 personas y que atiende, principalmente, a necesidades de movilidad cotidiana por motivos laborales y de estudios. Este servicio público de transporte conecta poblaciones de las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla, informa el Gobierno en una nota de prensa.

La oferta de transporte prevista en el contrato se ha dimensionado atendiendo a las necesidades reales de movilidad observadas en el servicio preexistente, "garantizando en todo caso la adecuada cobertura territorial, la regularidad de las expediciones y unos niveles razonables de ocupación de los vehículos".

El nuevo contrato ha sido adjudicado a la empresa Basebus sin necesidad de compensación económica de la Administración en concepto de gastos de explotación. El recorrido anual total será de 583.584 vehículos-kilómetro, con 2.606 expediciones anuales y 8.713 horas de servicio.

Este contrato se encuentra incluido en el Corredor Badajoz-Sevilla- Córdoba del nuevo mapa concesional. Tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo mapa, se irán produciendo las licitaciones de los correspondientes contratos, priorizando aquellos que se encuentran vencidos o anulados. Un total de 34 corredores, 600 rutas y casi 2.300 paradas que darán servicio a alrededor de 31 millones de viajeros.