Gobierno de Sevilla suma 300.000 euros para impulsar un nuevo programa específico contra la violencia de género

El gobierno local de Sevilla llevará al próximo Pleno, tal y como anunció el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, una modificación presupuestaria en la que se incorporan 300.000 euros adicionales a las políticas de igualdad para generar un programa específico de lucha contra la violencia de género, centrado en prevenir y actuar contra las agresiones sexuales.

"Tal y como afirmamos los recursos estaban ubicados antes en una partida inejecutable que estaba cubierta a través de los programas de PPC por lo que esos recursos estaban disponibles en ese momento y se usaron de forma urgente a la espera de que se definiera esta nueva línea de actuación", ha explicado la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la comunidad universitaria, Myriam Díaz, quien ha subrayado que este 2018 es el ejercicio con un mayor presupuesto en igualdad y lucha contra la violencia de género, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El nuevo programa habilitado a través de la modificación presupuestaria que se lleva al Pleno se centrará en "combatir la violencia de género y las agresiones sexuales desde los espacios de ocio, fomentar una mayor participación e implicación juvenil y generar redes de mediación para prevención de estos casos".

El presupuesto de 2019, dentro de las partidas incorporadas en los presupuestos se contaba vía enmienda con una consignación adicional de 300.000 euros para establecer un programa de ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género que la Intervención entendió que no se podía realizar vía subvención al escapar de las competencias municipales y que, por tanto, debe ejecutarse a través del programa de Prestaciones Públicas Complementarias del área de Bienestar Social, en el que ya se ha incrementado el presupuesto durante este año.

Por este motivo, "se optó por aprovechar esa partida de 300.000 euros de forma inmediata mientras se articulaba una nueva línea de convocatorias para proyectos contra la violencia de género", recoge la nota. En total, contando con esta modificación presupuestaria, el Área de la Mujer cuenta con una presupuesto total de 3,2 millones, lo que supone un diez por ciento más que el pasado ejercicio. La unidad de violencia de género, apartado afectado por esta reordenación de gastos dispone de una partida para subvenciones a entidades de 120.000 euros; más del doble de la incluida en los presupuestos del pasado año.

"El PP que no apostó durante sus cuatro años de mandato por la igualdad de género y por los programas municipales de lucha contra la violencia de género aludiendo en todo momento a que no eran competencias del Ayuntamiento no está para dar lecciones de nada en este sentido. Sigue mostrando un cinismo preocupante, mientras que este gobierno cumple con los compromisos que mantiene con las asociaciones y los colectivos", ha señalado Myriam Díaz.

En relación con los programas de recepción de barriadas, el gobierno está actuando tal y como se anunció en el Pleno a través de la tramitación de un programa de empleo propio que está pendiente del informe de la Intervención municipal y a través de acciones propias como el acuerdo alcanzado la pasada semana que permite que por primera vez en la ciudad se materialice una recepción del arbolado de una barriada, en este caso de la barriada de La Oliva.