El Gobierno valora el impacto del Bono Cultural Joven con más de 11.000 solicitudes en la provincia de Sevilla

Archivo - Un joven ojea un libro en una feria del sector, como imagen de recurso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado este miércoles, 22 de julio, el impacto del Bono Cultural Joven en la provincia, con más de 11.000 solicitudes de quienes cumplen los 18 años en este 2026 en su primer mes de vigencia.

Esto supone cerca del 43% de los potenciales beneficiarios; en total, casi 26.000 sevillanos pueden acceder a esta ayuda del Gobierno de España dotada con 400 euros, remarca el subdelegado en un audio remitido a los medios.

Toscano ha recordado que el plazo estará abierto hasta el próximo 31 de octubre en la web del Bono Cultural Joven del Gobierno de España, al tiempo que ha animado a todos los jóvenes que aún no lo hayan solicitado a que lo hagan, "puesto que es una oportunidad única para acercarse a la cultura de una forma sencilla y directa".

Este bono se puede utilizar en entradas para conciertos, cines, festivales, en museos, exposiciones, en libros, músicas o videojuegos, pero también, como novedad este año, en instrumentos musicales, material artístico o cursos culturales.

"Además, quiero destacar el impacto económico positivo que tiene esta medida, puesto que ayuda a familias y al mismo tiempo apoya a la economía sevillana y a su industria cultural, desde librerías a salas de cine hasta espacios culturales y creadores", ha subrayado Toscano.