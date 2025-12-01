El Gobierno valora las nuevas rutas aéreas de Sevilla con Canarias: "Permiten intercambiar también capacidad de negocio"

El subdelegado del Gobierno atiende a los medios en el aeropuerto con ocasión del estreno de rutas con Canarias por parte de Binter. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado este lunes las nuevas rutas aéreas que unen la capital andaluza con Tenerife y Gran Canaria-- por parte de la aerolínea canaria Binter y señalado al respecto que se trata de un mercado muy importante, "no sólo para el turismo, sino que también permite intercambiar capacidad de negocio y de progreso social y económico para Sevilla y su provincia".

"Nos estamos acostumbrando a que casi mensualmente inauguramos una nueva ruta, y esto habla del dinamismo que está adquiriendo este aeropuerto, la ciudad y el conjunto de la provincia, pero creo que es importante destacar la capacidad de seguir absorbiendo nuevas rutas y nuevas compañías, como es el caso", ha añadido en un audio remitido a los medios.

En este sentido, el subdelegado ha esgrimido "la importante reforma" que se operó en este aeropuerto y que concluyó a finales del año 2023. Desde ese momento, este aeropuerto "ha ido batiendo récord sobre récord, cada vez tenemos un número mayor de viajeros, nuevas líneas y nuevas compañías".

En octubre, ha remarcado Toscano, se batió el récord de 900.000 viajeros en un único mes, "creciendo un 7,6% respecto al mismo periodo del año anterior" y el hecho de que se haya superado "a estas alturas la barrera de los ocho millones de viajeros".

"Este aeropuerto tiene capacidad e infraestructura para seguir soportando ese crecimiento sostenido que estamos manteniendo en los últimos tiempos", ha abundado. Además, se está trabajando en una nueva línea "que también está funcionando bastante bien, que es la de las mercancías". No en vano, ha afirmado, se han alcanzado a estas alturas del año "las 9.700 toneladas de negocio y supone un crecimiento de casi un 10% respecto al año inmediatamente anterior".