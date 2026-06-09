Graduados casi medio centenar de alumnos del Aula Abierta de Mayores de Alcalá (Sevilla)

Imagen del acto de graduación de los alumnos del aula abierta de Alcalá - ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este martes la graduación de 47 estudiantes mayores de 50 años del Aula Abierta de Mayores de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en una gala organizada para un total de 250 estudiantes de la provincia que finalizan esta formación universitaria.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, junto al alumnado alcalareño ha participado el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, que, además de darles la enhorabuena, ha ensalzado el interés de las personas mayores por "seguir aprendiendo y emprender un camino universitario".

En ese sentido, Chain ha destacado que se trata de un programa formativo con ventajas como la posibilidad de hacer nuevas relaciones con personas de su edad y "la ayuda" que supone establecer objetivos y nuevas rutinas. "En la edad en la que otras personas piensan en dejar de hacer cosas, ellos se enfrentan al reto de estudiar

El Aula Abierta de Mayores es un programa universitario de formación cultural, social y científico para mayores de 50 años, sin necesidad de titulación previa, sólo motivadas a aprender para mejorar su calidad de vida, su autoestima y participación social.

Asimismo, Cuenta con cuatro cursos académicos de formación básica más dos de continuidad que se desarrollan entre los meses de octubre a mayo y se desarrolla mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la UPO. En este curso han participado un total de 168 alumnos entre los cuatro cursos de formación básica y los dos cursos de continuidad.

Actualmente, está abierto el plazo de preinscripción hasta el 12 de junio, para aquellas personas que deseen acceder al primer curso de cara al año que viene, que se desarrollará entre los próximos meses de octubre a mayo en horario de martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas en IES Doña Leonor de Guzmán.