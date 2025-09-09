Grupo Avintia culmina la restauración de las Atarazanas de Sevilla con 18 millones de inversión y tras 31 meses de obras

El proyecto ha contado con una inversión de 18 millones para rehabilitar un singular espacio de 7.000 m2

Grupo Avintia ha finalizado las obras de restauración de las Atarazanas de Sevilla. Con una inversión de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de 31 meses --desde diciembre de 2021 hasta julio de 2024--, el proyecto consolida el posicionamiento de la compañía como referente en la rehabilitación de inmuebles singulares de alto valor patrimonial, tal como destaca en un comunicado.

La obra ha supuesto un "desafío de gran complejidad" en tres dimensiones: geográfica, social e histórica. La ubicación, en una zona con accesos muy limitados, requirió soluciones logísticas avanzadas para garantizar el suministro de materiales; además, la relevancia social del edificio ha demandado una "ejecución discreta y especialmente cuidadosa en cada fase".

En cuanto al carácter histórico de la construcción, ha obligado a "extremar" la atención en cada intervención, "asegurando la preservación de un patrimonio con más de ocho siglos de historia".

Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el edificio está conformado por amplias naves conectadas mediante grandes arcos de ladrillo. "Su restauración fue realizada por especialistas que abordaron un proceso minucioso: ladrillo a ladrillo, las piezas más deterioradas fueron sustituidas por nuevas, integradas después mediante técnicas que mantienen la estética original".

El resultado --añade el comunicado-- combina la esencia histórica del inmueble con nuevos espacios, como una sala de exposiciones concebida con un diseño contemporáneo. En las zonas de mayor valor patrimonial, los suelos se han resuelto con placas alveolares apoyadas sobre albero, una solución reversible que preserva la memoria del uso original del espacio como lugar de construcción de galeras.

El proyecto ha requerido un equipo especializado de Grupo Avintia, cuya experiencia en este tipo de intervenciones ha sido determinante para plantear soluciones a los retos que iban surgiendo durante la ejecución. Esta colaboración estrecha con la dirección facultativa permitió integrar técnicas constructivas actuales --pilotes, solados de cubierta, escaleras mecánicas-- con procesos de restauración de materiales originales, como carpinterías y cerchas de madera, algunas de ellas de gran antigüedad.