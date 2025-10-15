El Grupo Popular en la Diputación celebra la ampliación de casi 19 millones del Plan Sevilla 2030

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado que, "tras meses de trabajo, propuestas y presión política", la Diputación "haya rectificado" el programa de inversiones del Plan Sevilla 2030, "incorporando cambios fundamentales que permitirán un reparto más justo y equilibrado de los fondos provinciales entre los municipios sevillanos" y que el presupuesto se amplíe casi 19 millones.

En una nota de prensa, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Martín Torres, ha destacado que esta modificación "no es fruto de la voluntad del gobierno socialista, sino de la insistencia y la firmeza de nuestros alcaldes y alcaldesas, que desde el primer momento denunciaron un modelo injusto y excluyente".

"La presión ejercida por los regidores populares ha sido determinante para lograr que el ente supramunicipal elimine la cofinanciación y la concurrencia competitiva, dos exigencias que el PP de Sevilla venía reclamando desde la presentación del Plan Sevilla 2030", ha añadido Martín Torres.

De este modo, esgrime el Grupo Popular, todos los municipios menores de 20.000 habitantes podrán acceder a las ayudas sin tener que aportar dinero propio, "eliminando así una barrera que hacía imposible participar a muchos ayuntamientos con recursos limitados". Además, "se ha suprimido la competencia entre municipios, garantizando que todos los ayuntamientos que cumplían los requisitos reciban la ayuda máxima posible, de hasta un millón de euros por proyecto".

Asimismo, Martín Torres ha señalado que el aumento de fondos "implica, de facto, que no exista concurrencia competitiva entre municipios, un aspecto que, junto con la eliminación de la cofinanciación, resultaba clave en nuestras reclamaciones".

Por otro lado, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Sevilla, Antonio Enamorado, ha recordado que "ya en su día, los regidores locales denunciaron públicamente que el Plan Sevilla 2030 del Gobierno del PSOE en la Diputación era un modelo excluyente que castigaba a los municipios de mayor población, imponía condiciones inasumibles y marginaba a más de medio millón de sevillanos".

En ese momento, los alcaldes del PP firmaron un escrito conjunto dirigido a Javier Fernández solicitando una reunión para revisar las líneas de este ambicioso plan. En aquel escrito, los regidores populares manifestaron su profundo malestar ante lo que consideraban un reparto unilateral de los fondos que ignoraba por completo la autonomía municipal y marginaba a los municipios gobernados por otras fuerzas políticas.

Para finalizar, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, ha asegurado que el PP de Sevilla seguirá vigilante para que "estos fondos lleguen de verdad a los municipios y se gestionen con eficacia, igualdad y sin favoritismos políticos. "La institución debe estar al servicio de los pueblos, no una herramienta partidista del PSOE".