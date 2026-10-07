El grupo Scout Qalat Chabir de Alcalá (Sevilla) da inicio a su curso tras la reciente reforma de su sede

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, frente a la sede del grupo Scout Qalat Chabir - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha recuperado la sede del Grupo Scout Qalat Chabir, una construcción tradicional de tejas en el Parque San Francisco, dentro del Área del Monumento Natural Riberas del Guadaíra, para la que, "además de la intervención funcional, se ha respetado al máximo su integración paisajística".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el inicio del nuevo curso del grupo se ha desarrollado este pasado fin de semana con su "Ronsa Solar", un evento que ha contado con la presencia de la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos y otros miembros de la corporación municipal como Christopher Rivas, Paula Fuster y Lidia Ballesteros.

En este sentido, La delegada ha comprobado el resultado de la intervención en la sede, sobre la que ha puntualizado que "actuaciones como ésta reflejan el compromiso del Ayuntamiento con las entidades que trabajan por la conservación del entorno natural del municipio, garantizando que dispongan de instalaciones dignas para el desarrollo de sus actividades".

En cuanto a las obras de rehabilitación, se ha desarrollado una intervención integral en la cubierta del edificio, que presentaba graves deficiencias estructurales derivadas de filtraciones, humedades acumuladas y el deterioro de numerosas piezas del tejado.

Los trabajos, desarrollados a lo largo de dos meses, han consistido en el desmontaje completo de la cubierta y su posterior reinstalación, con reutilización de las tejas originales del inmueble y sustitución de las unidades que se encontraban en mal estado. La intervención ha recuperado el aspecto original del edificio y garantiza su correcto mantenimiento para los próximos años, en coherencia con el criterio de respeto al patrimonio municipal que orienta la acción de esta Delegación.

Asimismo, se han incorporado mejoras en el conjunto del espacio con el objetivo de que el grupo scout cuente con unas condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades. De hecho, el colectivo, que lleva casi tres décadas desarrollando su actividad en estas instalaciones del Parque San Francisco, ha podido retomarlas esta semana.

En este contexto, los representantes de Scout Qalat Chabir han agradecido el apoyo a la Corporación municipal por una obra que ha respetado la identidad de la construcción de tejas "porque es nuestro patrimonio y debemos conservarlo", y además subrayado su vínculo con el espacio". "Llevamos treinta años siendo los guardianes de este lugar", han concluido.