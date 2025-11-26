El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla propone un plan autonómico para la mejora de los caminos rurales

Archivo - Imagen de recurso de actuaciones en caminos rurales de la provincia. - AYUNTAMIENTO DEL CUERVO - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Diputación de Sevilla defenderá en el próximo Pleno una moción para reclamar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un nuevo Plan de Mejora de Caminos Públicos Rurales, con especial atención a la provincia de Sevilla y a la necesidad de reforzar las infraestructuras que conectan las explotaciones agrarias, los núcleos rurales y numerosos enclaves turísticos y medioambientales.

La propuesta parte de la importancia estratégica que estas vías tienen para Andalucía, una comunidad que concentra casi el 36% de la Renta Agraria Nacional y que alberga 267.717 explotaciones agrarias y ganaderas, de las cuales más de 30.000 se encuentran en la provincia de Sevilla, señala el PSOE en una nota de prensa.

En total, el territorio sevillano cuenta con 3.298 kilómetros de caminos rurales que, además de garantizar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, conectan con más de 700 enclaves culturales y 963 elementos de patrimonio natural.

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, subraya la importancia de esta iniciativa afirmando que "la mejora de los caminos rurales no es solo una inversión en el sector agrario, sino una apuesta directa por la competitividad del medio rural, el acceso a recursos turísticos y la lucha contra la despoblación".

Domínguez recuerda que la Diputación ha sido históricamente sensible a esta necesidad, habiendo impulsado en las últimas dos décadas 328 actuaciones por valor de más de 16 millones de euros, además de incorporar líneas específicas en planes provinciales como Actúa, Más Sevilla o Sevilla107.

Asimismo, destaca la puesta en marcha del reciente Plan Extraordinario, incluido dentro del Programa 2030, que incluye una línea de subvenciones de cinco millones de euros destinada a la mejora de infraestructuras rurales municipales. "Los ayuntamientos son los responsables directos del mantenimiento de estos caminos, pero necesitan el apoyo decidido de la Junta para garantizar un acceso seguro y eficiente a las explotaciones y a los recursos naturales de sus municipios", añade Domínguez.

"El Gobierno andaluz debe recuperar su compromiso histórico con estas infraestructuras y activar de inmediato un plan estable y bien dotado". Al respecto, la moción insta a la Junta de Andalucía a aprobar un nuevo Plan de Mejora de Caminos Públicos Rurales y a declarar como actuaciones de interés general las intervenciones necesarias para modernizar y mantener estas infraestructuras, de manera que puedan ser incluidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023- 2027.