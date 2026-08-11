La Guardia Civil acompaña a vecinos de El Madroño (Sevilla) a recoger documentación y alimentos a sus casas

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil realiza labores de acompañamiento a vecinos desalojados de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías para que recojan alimentos y documentación, así como para alimentar a animales.

Según ha detallado el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, los agentes del Instituto Armado están desarrollando funciones de vigilancia en los 15 puntos de corte de tráfico en las provincias de Huelva y Sevilla.

Asimismo, ha afirmado que la benemétita está llevando a cabo labores de información y patrulla en las zonas desalojadas, así como los acompañamientos autorizados durante la jornada de este martes. Puesto de Mando Avanzado ha cifrado en 286 las personas afectadas entre el municipio y las aldeas de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo --alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías--, aunque tan solo 26 han pasado la noche en el centro habilitado en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas.