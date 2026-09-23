Cae un grupo especializado en robo de viviendas vacías durante las vacaciones en el Aljarafe

GINES (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado en el marco de la denominada operación 'Turulos' a un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en el interior de viviendas ubicadas en el Aljarafe sevillano. La investigación ha permitido esclarecer seis robos cometidos en viviendas de los municipios de Espartinas y Castilleja de la Cuesta, y no se descarta su implicación en hechos de similares características que están siendo analizados por la Guardia Civil.

La investigación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Gines se inicia el pasado mes de julio al detectar un incremento de denuncias por hechos delictivos contra el patrimonio que reunían una misma característica, el robo en interior de viviendas en la comarca del Aljarafe, aprovechando la presumible ausencia de los moradores durante el periodo de vacaciones estivales.

La Guardia Civil constató el 'modus operandi' de los presuntos autores, quienes previamente a realizar los robos, controlaban las viviendas con anterioridad a través de la colocación de marcadores o testigos en puertas y ventanas de las viviendas, y de igual manera manipulaban los cuadros eléctricos provocando un corte del fluido eléctrico, con el propósito de cerciorarse de la ausencia de moradores, ha detallado el Instituto Armado en una nota.

La Guardia Civil identificó a través de un dispositivo de vigilancia en zonas susceptibles a sufrir nuevos robos a un grupo de personas sospechando que pudieran estar llevando a cabo acciones de vigilancia y selección de nuevas viviendas para acometer los siguientes robos. Estableció un dispositivo de vigilancia permanente sobre los integrantes de este grupo, constatando que se trataban de vecinos de las localidades de Sevilla, San Juan del Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Camas, procediendo inmediatamente a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de delitos contra el patrimonio.