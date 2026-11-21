Guardia Civil y Policía Nacional imparten casi 5.000 charlas a niños y adolescentes sobre internet o drogas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 5.000 charlas informativas sobre acoso escolar, el mundo digital, la violencia de género o sobre alcohol y drogas han impartido la Guardia Civil y la Policía Nacional a niños, niñas y adolescentes de centros educativos de la provincia de Sevilla, en el pasado curso, en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Escolares y sus Entornos.

Los datos se han conocido con motivo del acto anual de entrega de diplomas a los participantes en este programa del Ministerio del Interior, coordinado por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. En la jornada se ha reconocido a 25 guardias civiles, 25 policías nacionales, 21 centros educativos y 13 asociaciones de madres y padres. El instituto de Secundaria Axati de Lora del Río y el centro de Infantil y Primaria Carlos V, de Torreblanca, en Sevilla, han merecido sendas menciones especiales.

Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, el Plan Director se puso en marcha en 2007 y tiene como objetivo la sensibilización, prevención y detección precoz de situaciones de riesgo relacionadas con la seguridad de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos y sus entornos, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.

Dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, en el último curso, este plan han impartido 4.934 charlas a escolares, lo que representa un aumento del 14 % respecto al año previo. Los dos temas más solicitados por los colegios han sido el acoso escolar y el ciberacoso, y las llamadas tecnologías de la información, que hacen referencia al uso de internet, redes sociales o teléfonos móviles.

En el último curso, el taller de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que más ha aumentado en número de solicitudes ha sido el dedicado a la violencia contra la comunidad educativa, si bien han sido más frecuentes los dedicados a las drogas y el alcohol, así como a la violencia sobre la mujer. Otras materias destacadas por la participación son los delitos de odio y los sexuales, además de la educación vial o el medio ambiente.

En el acto de entrega de diplomas, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera, ha destacado que la seguridad de los menores "no consiste únicamente en protegerlos frente a los riesgos, sino también en proporcionarles las herramientas necesarias para reconocerlos, prevenirlos y saber cómo actuar ante ellos".

Asimismo, ha recordado que el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros Escolares y sus Entornos no se limita a los estudiantes. Los agentes también han mantenido alrededor de 1.900 reuniones con los educadores y casi 300 encuentros y charlas con las asociaciones de madres y padres. Este proyecto ha incluido, además, exposiciones con material usado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre otras iniciativas.

"No se trata solamente de impartir una charla o trasladar una serie de recomendaciones. Se trata de educar, de concienciar y de transmitir valores. Se trata de que un alumno que sufre acoso sepa que no está solo; de que un joven comprenda los riesgos de un uso inadecuado de las redes sociales; de que nuestros adolescentes aprendan a identificar comportamientos violentos, discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas", ha subrayado Vigil-Escalera.

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla ha agradecido a todos los participantes su implicación y ha reconocido a los centros educativos, a las familias y a los hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil implicados en esta iniciativa.

El acto de entrega de diplomas en la plaza de España ha contado con la asistencia del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el comisario provincial de la Policía Nacional, el director del Área de Educación y el secretario general provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. También han acudido autoridades locales.