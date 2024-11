Una guía recoge pautas y recomendaciones para el tratamiento informativo de las desapariciones de personas

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSDglobal han presentado la edición actualizada de la "Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento Informativo de las Desapariciones de Personas", una herramienta fundamental para periodistas y medios de comunicación que abordan esta problemática.

La guía, fruto de la colaboración entre periodistas especializados, familiares de personas desaparecidas, psicólogos y expertos, busca conciliar el derecho a la libertad de información con la responsabilidad social de los medios a la hora de informar sobre casos de desapariciones.

Esta nueva edición, presentada en el marco de la I Conferencia Internacional de Personas Desaparecidas en Sevilla, actualiza la guía de 2017 para adaptarla al actual panorama digital y a la aparición de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).

En el acto de presentación han participado tanto el presidente del CAA, Domi del Postigo, como el presidente de QSDglobal, Paco Lobatón. Con distintas palabras ambos presidentes han expuesto que esta guía pone especial énfasis en la protección de los derechos y la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias, quienes se enfrentan a una situación de extrema vulnerabilidad.

Algunos de los puntos clave de la guía son respetar la presunción de inocencia y evitar la difusión de rumores o especulaciones no confirmadas, utilizar fuentes confiables como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y portavoces de la familia, proteger la imagen y la intimidad de las personas desaparecidas y sus familias, evitando la publicación de datos sensibles o imágenes que puedan causarles daño, sensibilidad en el trato con las familias, respetando su dolor y evitando preguntas intrusivas o acoso.

La guía también incluye recomendaciones específicas para diferentes tipos de medios, como la televisión, la radio y los medios digitales, y subraya la importancia de un tratamiento informativo responsable y ético que contribuya a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas sin añadir dolor al drama que ya viven.

La "Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento Informativo de las Desapariciones de Personas" está disponible aquí y en la página web del Consejo Audiovisual de Andalucía (https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/).

Una vez presentada la guía ha dado comienzo el diálogo "Mírame a los ojos", conducido y coordinado por Domi del Postigo. La mesa redonda ha buscado promover una mayor conciencia social sobre las desapariciones, así como fomentar un tratamiento informativo responsable que contribuya a la búsqueda de las personas desaparecidas y al apoyo de sus familias.

La mesa estaba compuesta por un panel de expertos representando a distintos medios de comunicación: Cruz Morcillo (ABC), Bea Osa (Antena 3), Blanca Rodríguez, Charo Rodríguez y Patricia Torres (Canal Sur), Juan Cano (Diario Sur), Patricia Ortega (El País), Marina García (Fénix Media Audiovisual), Vanesa Lozano (Prensa Ibérica) y Eduard Buil (Podcast Desaparecidos). Junto a ellos familiares de personas desaparecidas.

El diálogo ha abordado la importancia del tratamiento informativo responsable y sensible teniendo en cuenta el impacto emocional de cualquier caso de desaparición en las familias unido a la presión social a la que se someten en su día a día.

Con el testimonio personal y en directo de los familiares de muchas personas desaparecidas se ha exigido a los medios de comunicación que no tengan prisa por publicar noticias, porque esa prisa por querer ser el primero, hiere y añade más dolor al dolor que vive la familia por la propia desaparición. Los familiares han hecho hincapié en que los medios eviten la especulación y la divulgación de información que no esté contrastada y confirmada y que pongan sus medios al servicio de la ayuda y no del sensacionalismo.

Por su parte las aportaciones de los periodistas presentes coinciden en que ellos son conscientes que en esta sociedad lo que no se ve, es como si no existiera, por lo que ellos muestran su disponibilidad, cada uno en su formato y con sus posibilidades, para darle mayor apoyo y visibilidad a cada caso. Concretamente los medios de comunicación públicos tienen la obligación de difundir estas noticias, como muestra de servicio público.

En resumen, con la celebración de esta mesa, se ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre periodistas, familiares y autoridades para una búsqueda efectiva. Y como sugerencia práctica una de las familiares propone que el día 9 de marzo, que es el Día Mundial de los Desaparecidos, los medios se hagan eco de esta efeméride, especialmente los medios públicos que están financiados por todos los ciudadanos.